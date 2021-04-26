ظريف يدعو من بغداد القوات الأجنبية إلى الانسحاب من العراق

دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الإثنين، إلى انسحاب القوات الأجنبية من العراق، وفق قرار شرعه البرلمان العراقي، في يناير/كانون الثاني العام الماضي.

وأصدر البرلمان العراقي قراره؛ عقب اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ببغداد.

تصريحات الوزير الإيراني جاءت أثناء زيارته إلى العاصمة العراقية بغداد، التي تستمر يومين، التقى خلالها بمسؤولين عراقيين كبار.

وقال ظريف، إن طهران تؤكد على سيادة العراق وأهمية الدور العراقي في المنطقة، ودعم بلاده لنظام أمني إقليمي يشمل جميع دول الخليج.

والتقى ظريف بالرئيس العراقي، برهم صالح، حيث أكد وزير الخارجية الإيراني على أهمية دور وحضور العراق المؤثر في القضايا الإقليمية.

وأكد ظريف أن ”وجهة نظر إيران تقوم على ضرورة إيجاد نظام أمني في المنطقة بحضور جميع دول الخليج، مثلما دعت طهران، في وقت سابق، فيما يُعرف بخطة هرمز للسلام“.

من جانبه، أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن العراق المقتدر والمستقل وصاحب السيادة، يُمثل مصلحة مشتركة لكل المنطقة. ‎

وخلال لقاء جمعه بنظيره العراقي، فؤاد حسين، أكد ظريف ضرورة احترام السيادة العراقية، قائلا: ”نحترم حسن الجوار والسيادة، ولا نتدخل بالشؤون الداخلية العراقية“.

كما التقى ظريف برئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، حيث شدد الوزير الإيراني على إخراج القوات العسكرية الأجنبية من العراق، لافتا إلى أن ”طهران ترحب بدور العراق البناء في تدعيم التعاون الإقليمي“ وفق ما نقلت وكالة ”إيسنا“ الإيرانية.

وكان ظريف قد وصل إلى العاصمة بغداد في زيارة تستمر يومين، التقى خلالها نظيره العراقي فؤاد حسين، ثم التقى رئيس الجمهورية برهم صالح، ومن المقرر أن يتوجه ظريف إلى محافظة النجف معقل المرجعية الشيعية، على أن يتوجه إلى إقليم كردستان شمال العراق.

وتداول نشطاء إيرانيون وعراقيون عبر منصات التواصل الاجتماعي زيارة ظريف لموقع اغتيال قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، بالقرب من مطار العاصمة بغداد، وذلك إثر غارة جوية أمريكية أسفرت عن مقتل سليماني وعدد من مرافقيه، أبرزهم نائب قائد الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس.