حفل للكشف عن "نوع الجنين" يتحول إلى كارثة مروعة (فيديو وصور)

تحولت مفاجأة عائلة مكسيكية للكشف عن ”نوع الجنين“ إلى كارثة غير متوقعة، بعدما لقي طياران مصرعهما بحادث تحطم طائرة فوق البحر الكاريبي في مدينة ”كانكون“ المكسيكية، يوم الثلاثاء الماضي.

ووفق صحيفة ”مترو“ البريطانية،“كان الزوجان وضيوفهما يحتفلان في قارب بحفل للكشف عن نوع الجنين من خلال مشاهدة عرض لطائرتين تكشفان عن النوع بطريقة مميزة“.

https://www.youtube.com/watch?v=cO3YEY7lunU

وبمجرد تحليق إحدى الطائرتين بلافتة تكشف أن نوع الجنين أنثى، ووسط هتاف الجميع من القارب، تحولت المفاجأة إلى كارثة في غضون ثوانٍ.

وسقطت الطائرة وتحطمت في الماء قبل وصول خفر السواحل للمساعدة، وانتشال جثتي الطيارين، حيث تُوفي أحدهما أثناء عملية الإنقاذ، والآخر لم تُجدِ معه الإسعافات الأولية، بينما تم إنقاذ الطيار الرئيس ومساعده.

وعلى الرغم من الحادث المروع، إلا أن المسؤولين أشاروا إلى أنه من حسن الحظ نجاة أصحاب الحفل من الواقعة، وعدم سقوط الطائرة عليهم، مما كان سيجعل الكارثة أكبر.

وكشفت التقارير أن الطائرتين تنتميان لشركة ”سيسنا“ الأمريكية، وتضمن طاقمهما ما بين 2-4 أفراد، وسرعان ما بدأت السلطات، ووكالة الطيران المدني الفيدرالية، التحقيق في الحادث وأسبابه.