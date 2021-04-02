وزير الري الإثيوبي يرجح استئناف مفاوضات سد النهضة نهاية الأسبوع

ذكر وزير المياه والري والطاقة في إثيوبيا سيليشي بيكيلي اليوم الجمعة، أنه من المتوقع استئناف المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة الإثيوبي نهاية الأسبوع، برئاسة جمهورية الكونغو باعتبارها الرئيس الجديد للاتحاد الأفريقي.

وقال بيكيلي – بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية ”إينا“ – إن ”المفاوضات ستستأنف بناء على الدعوات الموجهة من قبل رؤساء وزراء الخارجية ووزراء المياه وشؤون الطاقة للدول الثلاث“، مصر والسودان وإثيوبيا.

وأضاف أنه من المتوقع أن يشارك في المفاوضات خبراء ومراقبون من الاتحاد الأفريقي في المناقشات.

وكانت الحكومة السودانية قد طلبت رسميًا من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي التوسط في الخلافات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، وهو ما أيدته مصر، لكن إثيوبيا رفضته.

ويأتي الحديث عن استئناف المفاوضات في أعقاب تصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شدد خلالها على أن لا أحد يستطيع المساس بحق مصر في مياة النيل، محذرا من أن المساس بها ”خط أحمر“ وسيكون له تأثير على استقرار المنطقة بكاملها.

وأضاف السيسي في تصريحات على هامش زيارته لقناة السويس، الثلاثاء الفائت: ”لا أحد يستطيع أن يأخذ قطرة ماء من مياه مصر، ومن يريد أن يحاول فليحاول وستكون هناك حالة من عدم الاستقرار في المنطقة بكاملها ولا أحد بعيد عن قوتنا“.

وأشار السيسي إلى أنه لا يهدد أحدا بتصريحاته، مؤكدا أن ”العمل العدائي أمر قبيح وله تأثيرات طويلة لا تنساها الشعوب“.

وقال إن التفاوض هو الخيار الذي بدأته مصر وإنها في مسألة التفاوض بخصوص أزمة سد النهضة تأمل في التوصل إلى اتفاق قانوني منصف وملزم يحقق الكسب للجميع.