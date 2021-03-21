الإمارات.. محمد بن راشد يعلن استحدا...
تاريخ النشر: 21 مارس 2021 10:29 GMT
تاريخ التحديث: 21 مارس 2021 12:03 GMT

الإمارات.. محمد بن راشد يعلن استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الأحد، استحداث الإمارات تصريح إقامة العمل الافتراضي. وقال في تغريدة

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أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الأحد، استحداث الإمارات تصريح إقامة العمل الافتراضي.

وقال في تغريدة عبر ”تويتر“ اليوم: ”ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء بقصر الوطن.. أقررنا خلاله استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي.. إذ يمكن لأي موظف في أي مكان في العالم الإقامة في دولة الإمارات لممارسة عمله عن بعد حتى لو لم تكن شركته موجودة في الدولة عبر هذا النوع من الإقامة“.

وأضاف الشيخ محمد قائلا: ”مع تقنيات العمل عن بعد اليوم نوفر فرصة للجميع للعيش في أجمل مدن العالم والأكثر أمانا.. بالإضافة لذلك أقررنا اليوم اعتماد تأشيرات سياحية متعددة الدخول لجميع الجنسيات.. الإمارات عاصمة اقتصادية عالمية.. وجميع قراراتنا ستكون مبنية على هذه الرؤية“.

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