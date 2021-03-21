كيف ستنافس Twitter Spaces تطبيق "كلوب هاوس" وهل سيكتب لها النجاح؟

دأبت منصات التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة على اقتباس بل واستساخ المزايا القوية من بعضها البعض دون أي حرج أو شعور بالتقليد، رغم الابتكارية الهائلة لدى تلك المنصات.

وكان آخر التطبيقات التي تم استنساخها هو ”كلوب هاوس“ الصيني، للدردشة الصوتية، ولعل أبرز من دخل على خط الاستنساخ هذه المرة هو شركة ”تويتر“ العملاقة.

وكانت البداية مع ميزة (Fleets) التي نسختها عن قصص ”سناب شات“، والآن تقدم خدمة ميزة (Twitter Spaces) التي تشبه في وظائفها التطبيق الصوتي ”كلوب هاوس“.

وعن الاختلاف مع ”كلوب هاوس“، قالت ”تويتر“ إنها ستحتفظ بنسخ من ملفات الصوت الخاصة بالمساحات ونصوص التعليقات التوضيحية في حالة تشغيلها لمدة 30 يوما بعد انتهاء المساحة للرجوع إليها عند الحاجة للتحقق من انتهاكات قوانين ”تويتر“.

تطبيق ”كلوب هاوس“ لا يحتفظ بأي بيانات من المحادثات، وهذا قد يكون هو السبب الذي يجعل مستخدمي تويتر لا يرغبون في استضافة محادثات عامة داخل المساحات، ولكن خدمة تويتر الجديدة لا تزال في مرحلة تجريبية ويمكن أن تشهد الكثير من المراجعة من الآن وحتى طرحها للجميع في نهاية المطاف.

وأعلنت منصة ”تويتر“ عن خدمة المساحات (Spaces) للمرة الأولى في ديسمبر 2020، وبعد شهر واحد أطلقتها كإصدار تجريبي للاختبار لبعض مستخدمي نظام iOS، كما أطلقتها في بداية هذا الشهر لمستخدمي نظام أندرويد.

وتعد خدمة ”مساحات تويتر“ عبارة عن غرف دردشة صوتية عامة يمكن لأي شخص من إنشائها والانضمام إليها، ولكنها ما زالت في المرحلة التجريبية الآن لذلك؛ لا يستطيع إنشاء المساحة سوى مجموعة صغيرة من الأشخاص الذين يستخدمون نظام iOS.

ويمكن لأي شخص يستخدم نظام iOS أو نظام أندرويد الانضمام إلى إحدى المساحات كمستمع، أو كمتحدث إذا وافق المضيف.

وستظهر المساحات تلقائيا في الجزء العلوي من صفحتك الرئيسة في ”تويتر“، وبالتحديد في المكان الذي ترى فيه (قصص تويتر) Fleets، ويكون لكل مساحة رابط عام يمكن مشاركته.

ويمكنك دعوة الأشخاص للانضمام إلى مساحة عن طريق إرسال دعوة عبر رسالة خاصة، أو التغريد بالرابط، أو نسخ رابط المساحة لإرساله عبر أي منصة أخرى.

ويتوافر الإصدار التجريبي من خدمة مساحات ”تويتر“ لمستخدمي نظامي iOS وأندرويد، وستتلقى إشعارا لتجربة الخدمة إذا تم اختيارك، وحتى الآن، جميع المساحات تكون عامة مثل التغريدات، وهذا يعني أنه يمكن لأي شخص الوصول إليها.

ويمكن لأي شخص الانضمام إلى إحدى المساحات والاستماع إليها، ولكن يوجد الآن بعض الاختلافات في الخدمة في نظامي التشغيل، حيث يمكن لبعض مستخدمي نظام iOS فقط إنشاء المساحات الآن.

لن يتمكن مستخدمو أندرويد في الوقت الحالي من إنشاء المساحات الخاصة بهم، ولكن يمكنهم الانضمام إلى أي مساحة والاستماع، والتحدث فيها إذا وافق المضيف على التحدث.

ولا يمكن لمستخدمي نظام أندرويد الذين ليسوا مشتركين في الإصدار التجريبي من الخدمة المشاركة في الخدمة على الإطلاق.

وحتى الآن؛ ليس هناك حد لعدد المستمعين، ويمكن حاليا أن يتحدث ما يصل إلى 10 أشخاص والمضيف داخل المساحة في الوقت نفسه، أي بإجمالي 11 شخصا، ويتحكم المضيفون في مَن يمكنه التحدث داخل المساحة.