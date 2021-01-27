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نواب في البرلمان الكويتي يستبقون تش...
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نواب في البرلمان الكويتي يستبقون تشكيل الحكومة بإعلان استجواب صباح الخالد‎

صعّد نواب كويتيون، اليوم الأربعاء، خطابهم ضد الحكومة التي لم تتشكل بعد، بإعلانهم تأييد استجواب جديد ضد رئيسها الشيخ صباح الخالد، الذي أعيد تكليفه قبل أيام

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المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

صعّد نواب كويتيون، اليوم الأربعاء، خطابهم ضد الحكومة التي لم تتشكل بعد، بإعلانهم تأييد استجواب جديد ضد رئيسها الشيخ صباح الخالد، الذي أعيد تكليفه قبل أيام بتشكيل حكومته الثالثة.

وأعلن النائب مساعد العارضي عزمه تقديم استجواب للرئيس الخالد، بتأييد نحو 11 نائبا، أكدوا ”رفضهم التعاون مع الخالد وحكومته، بحجة مخالفته إرادة الشعب وعدم تعاونه مع النواب بشأن قضايا وملفات أبرزها ملف العفو العام، الذي بات بمثابة قضية تأزيم بين السلطتين وسبب لتوتر العلاقة“.

وقال النائب العارضي ”إنه تواصل أكثر من مرة مع رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد للحديث عن قضية العفو، إلا أن رأيه بهذا الشأن لم يتغير ولم يبد أي تجاوب معه، ما دفعه لإعلان عزمه تقديم الاستجواب للخالد الذي تعرض قبل أسابيع لاستجواب ثلاثي تم على إثره استقالة الحكومة قبل صعوده المنصة“.

 

وقال أحد النواب المؤيدين لاستجواب رئيس الحكومة المكلف إنه ”لا يتعاون مع من تستر على قضايا الفساد وقبل بالتجسس على المواطنين ومن كان شاهدا على استنزاف الثروة ومع من ضرب الإرادة الشعبية عرض الحائط“، حسب تعبيره.

 

وتزامن الإعلان المبكر عن الاستجواب مع عقد الشيخ صباح الخالد لقاء مع رؤساء تحرير الصحف، والحديث عن ملفات عدة منها الوضع الاقتصادي والصحي وتشكيل الحكومة والعفو الشامل.

وقال الخالد خلال هذا الاجتماع ”إن للنواب الحق في تقديم قانون العفو الشامل وتقديم اقتراح بهذا الشأن وستتعامل معه الحكومة وفق الضوابط الدستورية، أما العفو الخاص، فلا حق لأحد أن ينازع أمير البلاد فيه“.

ويُعد العفو الخاص من صلاحيات أمير البلاد، ويتم بناء عليه إلغاء العقوبة أو تخفيضها دون أن تسقط الجريمة، ولا يشمل من لم تصدر بحقهم أحكام نهائية، أما العفو العام أو الشامل فهو بيد مجلس الأمة ويصدر بقانون، وبه تلغى العقوبة وتسقط الجريمة أيضا.

وأعلن الخالد ترحيبه بهذا الاستجواب الجديد، قائلا: ”يحكمنا الدستور والقانون“، مشيرا إلى أنه ”لا يملك حق الحل غير الدستوري، ولا حتى نقاشه، وإنها مسألة ليست عند الحكومة“.

وتسببت عبارة ”حق الحل غير الدستوري“ بنقد مضاعف للرئيس الخالد، حيث اعتبر نواب أن ”الحل غير الدستوري ليس حقا إنما هو انقلاب على الدستورية وعبارة عبثية المقصود منها تسويق فكرة الانقلاب وترهيب الشعب“، وفق زعمهم.

ويشير هذا التصعيد إلى استمرار حالة التوتر في المشهد السياسي، التي بدأت منذ اليوم الأول لولادة المجلس النيابي الجديد الذي أفصح عدد من نوابه أصحاب التوجهات السياسية المتعددة، عن نيتهم التصعيدية والتي نتج عنها استقالة الحكومة التي كان يترأسها الخالد عينه.

وفي الـ18 من الشهر الجاري، وافق أمير الكويت على استقالة الحكومة السابقة، إثر حالة التوتر بينها وبين مجلس الأمة على خلفية التشكيل الوزاري وانتخاب رئيس البرلمان، الذي دفع نوابا لتهديد الحكومة، بعدم التعاون معها في حال عدم تجاوبها معهم، بشأن انتخاب مرشحهم لرئاسة مجلس الأمة.

وعقب قبول الاستقالة، كشفت صحيفة ”الجريدة“ الكويتية عن توجيه رسائل مباشرة إلى عدد من النواب ”بأن التصعيد النيابي المستمر منذ ما قبل دور الانعقاد الحالي، ومحاولات النواب المستميتة لفرض العفو الشامل، سيواجهان بتصعيد مقابل، قد يصل إلى حل مجلس الأمة“.

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