مطاعم في دبي تمنح خصومات للأشخاص الحاصلين على لقاح كورونا

قررت مطاعم في دبي تقديم خصومات للأشخاص الذين تلقوا لقاحات فيروس كورونا المستجد؛ بهدف تشجيع السكان على التطعيم في مدينة تسعى للحد من انتشار الوباء، لكن من دون أن تغلق أبوابها.

وقامت الإمارات بتلقيح أكثر من 2.3 مليون شخص لغاية الآن، فيما اضطرت دبي الأسبوع الماضي، إلى إعادة جدولة مواعيد الجرعة الأولى من لقاح ”فايزر-بايونتيك“؛ بسبب تباطؤ عالمي في تسليم اللقاحات.

وقالت شركة ”غايتس هوسبيتاليتي“ التي تدير مطاعم عدة في دبي، في منشور عبر ”إنستغرام“: إنها ”ستقدم خصم 10% للزبائن الذين تلقوا الجرعة الاولى، و20% لأولئك الذين تلقوا الجرعة الثانية، شرط تقديم وثيقة تثبت تناول اللقاح“.

وتسعى الإمارات لتلقيح أكبر عدد ممكن من سكانها البالغ عددهم 10 ملايين، في فترة قصيرة، وقد أجازت استخدام لقاحات ”سينوفارم“ الصيني، و ”فايزر-بايونتيك“ الأمريكي الألماني و ”سبوتنيك“ الروسي.

ورغم ازدياد الإصابات، تبدو الحياة طبيعية في دبي، حيث تزدحم المراكز التجارية والشواطئ والمطاعم بالرواد، في مدينة استقبلت ملايين الزوار الأجانب، خصوصا الأوروبيين، خلال عطلة نهاية السنة.

لكن الإمارة اتخذت، في الأسبوع الأخير، سلسلة من الإجراءات، من بينها زيادة مسافة التباعد في المطاعم، ووقف أنشطة الترفيه في الفنادق.