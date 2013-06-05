السعودية تحجب فايبر

أبوظبي – سليم سطاس

نشرت هيئة الاتصالات السعودية و تقنية المعلومات بياناً يؤكد خبر حجب خدمة فايبر في السعودية.

وجاء في بيان: "إشارة إلى البيان الصادر من الهيئة بتاريخ 19 /05/ 1434 هـ، بخصوص ابلاغ مقدمي الخدمة المرخص لهم بضرورة العمل مع الشركات المطورة لبعض تطبيقات الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت في المملكة على سرعة استيفاء المتطلبات التنظيمية المطلوبة. وحيث أن تطبيق الفايبر بوضعه الحالي لا يفي بالمتطلبات التنظيمية والأنظمة السارية في المملكة. فقد تم إيقاف التطبيق اعتبارا من تاريخ 26 رجب 1434 ، وتؤكد الهيئة أنها ستقوم باتخاذ الإجراء المناسب حيال أي تطبيقات أو خدمات أخرى في حال عدم الوفاء بتلك المتطلبات التنظيمية والأنظمة السارية في المملكة".

هذا وفوّضت الهيئة مؤخراً شركات الاتصالات المحلية بالتواصل ومخاطبة الشركات المالكة لهذه التطبيقات مثل: Skype و Whatsapp و Viber و Line، لبحث إمكان فرض وتطبيق الأنظمة المحلية، خصوصاً الأمنية على استخدامها، وأمهلت الشركات فترة للرد حول إمكان الرقابة والسيطرة من عدمها.

وكانت شركات الاتصالات السعودية اتخذت إجراء مشابهاً قبل أكثر من عامين مع شركة RIM الكندية المصنعة لأجهزة البلاك بيري، وذلك حين طلبت السعودية ودول خليجية من الشركة تشغيل الخدمة من خلال سيرفرات داخل المملكة، وهو ما وافقت عليه RIM بآليات يحددها الطرفان بعد مفاوضات مطولة.