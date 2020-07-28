جثمان الفنان مروان محفوظ يغادر دمشق للدفن في بيروت (صور)

انتهت إجراءات مغادرة جثمان الفنان اللبناني مروان محفوظ من مستشفى الأسد الجامعي وسط العاصمة دمشق، متجها إلى العاصمة اللبنانية بيروت تمهيدا لدفنه فيها.
وتم توديع جثمان مروان محفوظ بالورود، وحضر مراسم الوداع عدد من الشخصيات السورية البارزة تقدمهم وزير الثقافة محمد الأحمد.
كما حضر توديع الجثمان وزير الإعلام عماد سارة، ومعاون وزير الخارجية أيمن سوسان، والقائم بأعمال السفارة اللبنانية في دمشق إيمان يونس، ومدير دار الأوبرا آندريه معلولي، ونقيب الفنانين السوريين زهير رمضان.
وتوفي مروان محفوظ السبت في مستشفى الأسد الجامعي بدمشق، عن عمر ناهز الـ78 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد سنوات طويلة من النجاح والطرب الأصيل الذي أمتع به الجمهور العربي.