جثمان الفنان مروان محفوظ يغادر دمشق للدفن في بيروت (صور)

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انتهت إجراءات مغادرة جثمان الفنان اللبناني مروان محفوظ، من مستشفى الأسد الجامعي وسط العاصمة دمشق متجها إلى العاصمة اللبنانية بيروت تمهيدا لدفنه بها. وتم توديع جثمان مروان محفوظ بالورود، وحضر مراسم الوداع عدد من الشخصيات