مخاوف من استغلال الخط البحري بين تونس وطرابلس لتسليح ميليشيات الوفاق

أثار فتح خط بحري بين تونس وليبيا قبل يومين مخاوف من محاولة استغلاله لغير الغايات التجارية والإنسانية المعلنة واستعماله لشحن أسلحة إلى الميليشيات الليبية المقاتلة إلى جانب حكومة الوفاق، بحسب تحذيرات أطلقتها أوساط سياسية في تونس.

واعتبرت الناشطة السياسية والمحامية وفاء الشاذلي،أنّ من سمتهم الإخوان "يخوضون معركتهم الأخيرة بطرابلس وهي معركة الكينونة، و معركة الحياة أو الموت ولذلك سيفعلون المستحيل لإنقاذ ميليشياتهم وحكمهم هناك فكيف لا وطرابلس هي بيت مالهم لتركيع الشعب التونسي والليبي"، بحسب تعبيرها.

و تابعت الشاذلي، في تدوينة على "فيسبوك"،"من الصدف أنه مع انطلاق عملية إيريني الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا، تعلن تونس عن فتح خط بحري بين ميناء صفاقس (بالجنوب التونسي) وطرابلس"، مضيفة "لعدة سنوات لم يعمل هذا الخط ولم يتذكروه إلا بعد عملية إيريني مستغلين الحرب على "كورونا" وانشغال الجميع بها"، وفق قولها.

وتابعت الناشطة السياسية التونسية قائلة: "في هذه الظروف، لا حاجة لنا بهذا الخط وليتواصل دخول الشاحنات بصفة منظمة ومراقبة كما عهدناها"، داعية من وصفتهم بالشرفاء إلى أن "يراقبوا ويمنعوا أي تلاعب بالأمن القومي التونسي"، مردفة: "لا تنسوا أن الإخوان تغلغلوا بكل المؤسسات لكن مهما تغلغلوا فلتونس أحرارها"، وفق قولها.

دخان أردوغان

وختمت وفاء الشاذلي منشورها بالقول "لاتتركوا الحبل على الغارب للإخوان فمخططهم خطير على كامل المنطقة ولا تستهينوا بلهيب الحرب في طرابلس فلو تهاونتم سيحرق الجميع ولن تسلم تونس منه، لا تنسوا أردوغان حين قال بقصر الرئاسة بقرطاج لدى زيارته إلى تونس، إنه يشتم رائحة الدخان، إنه دخان المحرقة فأغيثونا قبل فوات الأوان".

و ما يعزز هذه المخاوف، بحسب متابعين،الأنباء المتداولة حول استهداف الجيش الليبي لمواقع بمدينة زوارة غربي طرابلس بعد ورود معلومات استخباراتية عن وصول دعم تركي للمليشيات قادم عبر ميناء صفاقس التونسي.

وبحسب الضابط في عمليات الجيش الليبي في غربي البلاد محمود الورشفاني، فإن طائرات الجيش الليبي استهدفت حاويات وصلت لميناء المدينة تحوي أسلحة ومعدات عسكرية متنوعة.

وأوضح الورشفاني في تصريح لـ"إرم نيوز" أن الشحنة وضعت في حاويات وصلت عن طريق ميناء زوارة من مدينة صفاقس التونسية مبينا أن الشحنة كاملة تم تدميرها.

و على خلفية ذلك، دعا المحلل السياسي هشام الحاجي، السلطات التونسية إلى فتح تحقيق في الشحنة التي تم إرسالها إلى ليبيا، معتبرا أنه إذا ثبت وجود أسلحة تركية تم توجيهها إلى الميليشيات المقاتلة إلى جانب حكومة الوفاق، فإن الوضع سيكون خطيرا وتداعياته في غاية الخطورة وبمثابة اللعب بالنار، بحسب تعبيره.

وأضاف هشام الحاجي لـ "إرم نيوز" أنّ "على السلطات التونسية أن تتحرى الدقة والمراقبة المشددة على كل شحنة يتم نقلها من ميناء صفاقس مباشرة نحو طرابلس، خاصة أن العاصمة الليبية تقع تحت سيطرة حكومة الوفاق"، مشيرا إلى أن "إحياء هذا الخط في هذه الفترة بحد ذاته قد يحمل موقفا سياسيا يصب في اتجاه الوقوف إلى جانب حكومة الوفاق التي يرأسها فائز السراج".

ومن جانبه حذر مبروك كورشيد، النائب في البرلمان التونسي عن حزب "تحيا تونس" بلاده من مغبة التورط في ما سماها "المؤامرة التركية بليبيا"، دون أن يشير بشكل مباشر إلى الخط البحري.

واعتبر كورشيد أنّ حكومة فايز السراج "فاقدة للشرعية" تضم "مليشيات مسلحة وإرهابية"، داعيا الدبلوماسية التونسية إلى التعامل بعقلانية مع تطورات الوضع الليبي وعدم الانجرار وراء المؤامرة التركية بحسب تعبيره.

وكانت السلطات التونسية أعلنت أن انطلاق هذا الخط البحري المباشر بين ميناء صفاقس جنوب البلاد وميناء العاصمة الليبية طرابلس من شأنه أن يُنعش المبادلات التجارية بين البلدين وقالت إن أول رحلة كانت محملة بـ 300 حاوية تتضمن مواد غذائية وخضرا وغلالا وأدوية