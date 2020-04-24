العراق يستقطع من رواتب الموظفين لمواجهة تداعيات انهيار النفط

أعلن نائب رئيس الوزراء العراقي وزير النفط ثامر الغضبان، يوم الخميس، عزم الحكومة تقليص مخصصات الموظفين لمواجهة الأزمة المالية إثر انخفاض أسعار النفط.

وقال الغضبان في تصريح تلفزيوني، إن "مرتبات الموظفين ستدفع هذا الشهر واتخذ قرار بها، وهناك توجه لتقليص مخصصات الموظفين، إذ يتكون دخل الموظف العراقي من جزأين وهو الراتب الاسمي، وهناك المخصصات، وهي التي تشكل الجزء الأعظم من المورد الشهري للموظفين وهي متفاوتة من وزارة إلى أخرى ومن فئة إلى أخرى، ولن يتم المساس بالراتب الأسمي".

وأوضح الغضبان أن "ما سيحصل هو تقليص للمخصصات المالية، بنسبة معينة منها، وستؤجل على شكل توفير للمستقبل، وتمت المناقشة مع النواب المعنيين"، لافتا إلى أن "مجلس الوزراء سيجري حزمة إصلاحات ويرسلها إلى مجلس النواب ومجلس النواب هو من يناقش ويقرر، ولا يوجد هناك قرار فردي".

وأضاف أن "الرواتب زادت كثيراً عن العام الماضي نتيجة التعاقد والتعيينات، فضلا عن إعادة منتسبين في الأجهزة الأمنية، وهو ما يرهق الموازنة المالية للدولة"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن أن تستطيع حكومة ما التعامل مع هذا الأرقام بالوضع الاقتصادي الحالي، إلا إذا تم اتخاذ إجراءات، وبالفعل هناك لجنة واجتماعات مشتركة مع مجلس النواب بهذا الشأن".

ويعتمد العراق على النفط بشكل تام، حيث تشكل عائداته أكثر من 95% من موارد الموازنة المالية، وهو ما عرضه إلى أزمة اقتصادية خانقة، مع هبوط أسعار النفط، إلى مستويات دنيا.

ولم يصادق البرلمان العراقي حتى اللحظة على موازنة 2020، بسبب الخلافات السياسية بشأنها، ووصولها المتأخر من قبل حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، وهو ما يضع قيودا على الإنفاق في مؤسسات الدولة.