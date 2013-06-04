بالفيديو .. موسم صيد الضب في السعودية

يخرج كثير من الشبان السعوديين في المنطقة الوسطى والشمالية في نهاية يونيو من كل عام لصيد الضب عقب انتهاء البيات الشتوي.

والضب حيوان من الزواحف يتغذى على النباتات ويعيش في جحور في باطن الأرض.

وتتناقص أعداد الضب في الصحاري السعودية نتيجة الإفراط في صيده، ولذلك حدد المسؤولون المحليون أوقات صيده كل عام من أجل حمايته من الانقراض.

ويصيد السعوديون الضب ليأكلونه إذ يعتبر لحمه من الأكلات الشهية لدى كثير من مواطني دول الخليج وبدو الصحراء في الشرق الأوسط.

ويعود الصيادون إلى مخيمهم في الصحراء في نهاية اليوم حيث يطهون لحم الضب ليأكلونه مع الأرز.

لكن الأطباء يحذرون من الإفراط في أكل لحم الضب لاحتوائه على نسبة مرتفعة من الكولسترول.