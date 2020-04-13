ماذا تعرف عن الوضع الهادئ Quiet Mode في فيسبوك وكيف يعمل ؟‎

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أعلنت شركة "فيسبوك" الأمريكية إطلاقها ميزة جديدة تُسمى "الوضع الهادئ" (Quiet Mode) لنظامي التشغيل أندرويد، وآي أوإس، تسمح للمستخدمين بكتم جميع الإشعارات في تطبيقها على الأجهزة المحمولة. وبحسب بيان الشركة، ستصبح الخدمة الجديدة متاحة لمستخدمي نظام "آي أوإس" (iOS) خلال الأسابيع التالية، ثم لمستخدمي "أندرويد (Android) اعتبارًا من شهر أيار/ مايو المقبل. وتقول الشركة إنه بمجرد ستختفي واجهة التطبيق خلف إشعار ملء الشاشة لتذكيرك بتشغيل الإعداد وعرض مقدار الوقت المتبقي حتى انتهاء "الوضع الهادئ". وتختلف الميزة الجديدة التي تقدما "فيسبوك" هذه المرة عن خيار كتم الإشعارات الموجود مسبقاً، في أنها تسمح بتحديد فترة زمنية لكتم الإشعارات. وإذا أردت إيقاف هذه