أعلنت شركة "فيسبوك" الأمريكية إطلاقها ميزة جديدة تُسمى "الوضع الهادئ" (Quiet Mode) لنظامي التشغيل أندرويد، وآي أوإس، تسمح للمستخدمين بكتم جميع الإشعارات في تطبيقها على الأجهزة المحمولة.
وبحسب بيان الشركة، ستصبح الخدمة الجديدة متاحة لمستخدمي نظام "آي أوإس" (iOS) خلال الأسابيع التالية، ثم لمستخدمي "أندرويد (Android) اعتبارًا من شهر أيار/ مايو المقبل.
وتقول الشركة إنه ستختفي واجهة التطبيق خلف إشعار ملء الشاشة لتذكيرك بتشغيل الإعداد وعرض مقدار الوقت المتبقي حتى انتهاء "الوضع الهادئ".
وتختلف الميزة الجديدة التي تقدما "فيسبوك" هذه المرة عن خيار كتم الإشعارات الموجود مسبقاً، في أنها تسمح بتحديد فترة زمنية لكتم الإشعارات.
وإذا أردت إيقاف هذه الميزة، يمكنك النقر على زر (إدارة الوضع الهادئ) Manage Quiet Mode، للانتقال إلى إعداداتك وتعطيل الميزة في أي وقت، ولا تتيح لك هذه الميزة تعطيلها مباشرة، بل يجب عليك المرور بعدة خطوات لاستعادة الوضع الطبيعي للتطبيق.
ويعمل (الوضع الهادئ) على كتم معظم إشعارات فيسبوك، وليس كلها، ووفقًا لمنشور فيسبوك فإن الشركة مطالبة قانونًا بالسماح بإشعارات معينة للظهور، مثل: المتعلقة بتغييرات سياسة الخصوصية أو أمان الحساب، ولكن الإشعارات الخاصة بالمشاركات الجديدة، وردود المراسلة، وتفاعلات الجدول الزمني الأخرى ستختفي تمامًا أثناء تنشيط هذا الوضع.
وينطبق هذا على الإشعارات التي يرسلها هاتف أندرويد أو iOS الخاص بك، وكذلك تلك الموجودة في تطبيق فيسبوك نفسه، وستظل قادرًا على متابعة ما يحدث في حسابك حيث سيظهر في علامة تبويب الإشعار، ولكن في حال قررت التحقق من تفاعلات أصدقائك فلن تتلقى أي تنبيهات بشأنها أثناء وجودك في (الوضع الهادئ) Quiet Mode.
ماذا تعرف عن الوضع الهادئ Quiet Mode في فيسبوك وكيف يعمل ؟
المصدر: عمرو الزناتي - إرم نيوز
أعلنت شركة "فيسبوك" الأمريكية إطلاقها ميزة جديدة تُسمى "الوضع الهادئ" (Quiet Mode) لنظامي التشغيل أندرويد، وآي أوإس، تسمح للمستخدمين بكتم جميع الإشعارات في تطبيقها على الأجهزة المحمولة.