كيف ردت الفاشنيستا الكويتية نهى نبيل على مزاعم القبض عليها؟

ردت الفاشنيستا الكويتية الشهيرة نهى نبيل، باقتضاب، على المزاعم التي جرى تداولها خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل وتفيد بأنها المقصودة من قرار حجزها 10 أيام للتحقيق، بسبب كسرها قواعد الحجر المنزلي المفروض من جانب السلطات على العائدين للبلاد في الأسابيع الماضية كإجراء احترازي للحد من انتشار كورونا".

وألمحت نهى نبيل في ردها إلى أن ما تم تداوله "كذب"، ولا أساس له من الصحة، حيث دونّت تغريدة لها عبر حسابها على موقع "تويتر" جاء فيها: "الإسلام (نهى) عن الكذب .. ولازم الشخص يكون (نبيل)".

الإسلام "نهى" عن الكذب و لازم الشخص يكون "نبيل" ❤️ — نهى نبيل (@nohastyleicon) April 12, 2020

وسبق أن أحيلت نهى نبيل في منتصف شهر مارس الماضي إلى الحجر الصحي، عقب مخالفتها لإجراءات الحجر المنزلي المفروض عليها وعدم التزامها بضوابط الحجر وتوجهها إلى بنك الدم للتبرع، إلى أن أكدت يوم 21 من الشهر ذاته أن نتيجة الفحص التي أُجريت لها للكشف عن فيروس "كورونا"، كانت سلبية أي أنها غير مصابة بالفيروس.