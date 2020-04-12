كيف ردت الفاشنيستا الكويتية نهى نبيل على مزاعم القبض عليها؟

كيف ردت الفاشنيستا الكويتية نهى نبي...

المصدر: أسماء حلمي - إرم نيوز

ردت الفاشنيستا الكويتية الشهيرة نهى نبيل، باقتضاب، على المزاعم التي جرى تداولها خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل وتفيد بأنها المقصودة من قرار حجزها 10 أيام للتحقيق، بسبب كسرها قواعد الحجر المنزلي المفروض من جانب السلطات على العائدين للبلاد في الأسابيع الماضية كإجراء احترازي للحد من انتشار كورونا".

وألمحت نهى نبيل في ردها إلى أن ما تم تداوله "كذب"، ولا أساس له من الصحة، حيث دونّت تغريدة لها عبر حسابها على موقع "تويتر" جاء فيها: "الإسلام (نهى) عن الكذب .. ولازم الشخص يكون (نبيل)".

 

وسبق أن أحيلت نهى نبيل في منتصف شهر مارس الماضي إلى الحجر الصحي، عقب مخالفتها لإجراءات الحجر المنزلي المفروض عليها وعدم التزامها بضوابط الحجر وتوجهها إلى بنك الدم للتبرع، إلى أن أكدت يوم 21 من الشهر ذاته أن نتيجة الفحص التي أُجريت لها للكشف عن فيروس "كورونا"، كانت سلبية أي أنها غير مصابة بالفيروس.

 

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