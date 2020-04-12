في زمن كورونا.. كيف تجعل هاتف أيفون يتعرف على وجهك بالكمامة؟ (صور)

أوصت مراكز السيطرة على الأمراض في أمريكا، بضرورة ارتداء الأقنعة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وعلى الرغم من أن القناع قد يحمي من الإصابة بالفيروس أو انتشاره، إلا أنه يمنع من إلغاء قفل جهاز الآيفون لمستخدميه.

لا يتعرّف نظام Face ID الخاص بهواتف "آيفون" على المستخدمين الذين يرتدون الأقنعة الواقية، مما يجبرهم على كتابة رمز المرور الخاص بهم، أو إزالة معدات الحماية لإلغاء قفل الهاتف.

والآن، توصل الباحثون إلى تقنية لحل المشكلة، والتي تدرّب الوجه على الفتح والغلق باستخدام قناع أو بدونه، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويكشف الفيديو التعليمي قيام أحد المستخدمين بطوي وتطبيق قناع الوجه إلى النصف، ويضعه على أحد جانبي وجهه ويقوم بعملية إعداد النظام البيومتري، تقنية التعرّف على الهوية بالاعتماد على المقاييس الحيوية.

وباستخدام هذه التقنية، يمكن لمستخدمي هواتف "آيفون" من "آبل" إما إعادة ضبط خاصية Face ID، أو الاختيار بجعل الوجه المقنع حلًا بديلًا.

وقام الباحثون في معمل Tencent Security's Xianwu بفك الرمز، لتدريب جهاز آيفون على التعرف على المستخدمين أثناء ارتداء القناع.

وقال الباحثون، إنهم استخدموا قناعًا جديدًا تمامًا، وقاموا بطويه إلى النصف، وربط أحد الجوانب واحدًا حول الأذن، حتى يثبت على الوجه، ثم أمسك من الجزء الأوسط السفلي بيدك، ثم افتح خاصية Face ID على iPhone واتبع التعليمات(الإعدادات> Face ID ورمز المرور) وقم بتحريك رأسك حسب التعليمات لالتقاط ومسح المظهر الجديد المقنع.

وبالرغم من ذلك، وجد الفريق أن بعض الأقنعة لن تعمل مع هذه الحيلة، وتمت الإشارة من الباحثين:"لقد جربنا العديد من أنواع الأقنعة المختلفة، بما في ذلك الأقنعة الطبية العادية التي يمكن التخلص منها، وأقنعة N95 ، والأقنعة المزودة بصمامات تنفّس، وما إلى ذلك، والتي كانت غير مناسبة".

ولاحظ الباحثون أيضًا، أن هذه الحيلة لا تعمل دائمًا؛ لذا قد تحتاج إلى التحلي بالصبر، أو استخدام رمز المرور الرقمي مؤقتًا.

يُذكر أن شركة ناشئة أعلنت في فبراير، عن أقنعة جراحية مطبوعة تكشف وجه مرتديها، ولا يحمي القناع من "الفيروس" فحسب، بل تدّعي أنها ستفتح هاتفك.