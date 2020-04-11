في مرمى كورونا.. إيران تخاطر بشعبها لإنقاذ اقتصادها الهش

اختارت إيران المخاطرة، حين قررت القبول بتحدي مواجهة مخاطر كورونا، على ترك عجلة اقتصادها الهش تنزلق إلى القاع، عندما سمحت بإعادة فتح الأعمال التجارية الصغيرة وعودة جزء من موظفيها الحكوميين إلى مكاتبهم، وتحفيف قيود فرضتها بسبب جائحة العالمية.

وبررت السلطات الإيرانية خطوتها، التي قبولت بقلق كبير من المختصين، بصعوبة إبقاء اقتصاد البلد الذي يعاني من العقوبات ويعد بين الأكثر تأثّرا بتفشي كورونا المستجد في الشرق الأوسط مغلقا.

ورصد تقرير لوكالة ”فرنس برس“ التغيرات التي طرأت على الداخل الإيراني، حيث تحدث إيرانيون في عدة محافظات عن ازدياد كبير في عدد السيارات في الشوارع، بينما عاد الناس إلى أعمالهم في حين رأى البعض أن تخفيف الحكومة للقيود يبعث برسائل متضاربة.

وبينما يسمح لبعض الموظفين الحكوميين العمل من منازلهم، لكن على العديد حضروا إلى مقار عملهم، تحدث مهندس البرمجيات من أصفهان (وسط) رضا ميرابي زاده عن القلق والاضطراب الذي ينتابهم بقوله إن ”الناس مربكون ولا يعرفون كيف يتصرفون، ليس إغلاقا تاما وفي الوقت نفسه ليس إعادة فتح فعلية“ للأعمال التجارية.

ويقول ميرابي: ”عندما يطبّقون إجراءات صارمة يكون الناس أكثر حرصا ولا يخرجون إلا بالكمامات والقفازات“، ويرى أنه ”مع الإعلان عن مزيد من الأمور كهذه، يصبح الناس أكثر إهمالا معتقدين أن الأمر غير جدّي“.

ومع إغلاق مترو أصفهان على خلفية تفشّي الوباء، لوحظت زيادة حركة السير صباح السبت، مع بدء الناس تنقّلهم، على حد قوله.

وأسفر المرض عن وفاة أكثر من 4300 شخص بين 70 ألفا أصيبوا به في الجمهورية الإسلامية بينما تسري تكهّنات في الخارج بأن الأعداد الفعلية قد تكون أعلى من ذلك، وسارعت السلطات لاحتواء تفشي الوباء عبر إغلاق المدارس والجامعات وصالات السينما والملاعب وحتى المزارات الشيعية.

اقتصاد هش

وقوبل قرار إعادة فتح الأعمال التجارية بانتقادات من خبراء الصحة، وحتى بعض المسؤولين الحكوميين، لكن الرئيس حسن روحاني قال إنه ”لا توجد طريقة أخرى“.

وانكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 4.8 و9.5 في العامين الأخيرين، حتى قبل تفشي الوباء، بحسب صندوق النقد الدولي، كما تبدو توقعات البلاد بتحقيق نمو نسبته صفر في 2020 مستبعدة جراء تفشي الوباء.

وعانت البلاد من ارتفاع نسبة التضخّم وتراجع قيمة عملتها الوطنية بدرجة كبيرة خلال الشهرين الماضيين، كما استهدفت العقوبات الأميركية التي أعيد فرضها في 2018 قطاع النفط الإيراني الذي يعد غاية في الأهمية، ومع تراجع أسعار الخام عالميا، انخفضت العائدات بشكل أكبر.

وأفاد كبار المسؤولين أن هذا الأمر، مصحوبا بتراجع عائدات الضرائب، يدفع إيران إلى عدم إغلاق اقتصادها، حيث قال روحاني هذا الأسبوع: ”نريد أن تتواصل الأنشطة الاقتصادية بقدر الإمكان بالتزامن مع مكافحة فيروس كورونا“.

وسيسمح كذلك بعودة النشاط الاقتصادي في طهران تدريجيا اعتبارا من 18 نيسان/أبريل.

لكن الرئيس روحاني قال السبت إن ”استئناف الأنشطة لا يعني تجاهل قواعد الصحة“ داعيا الإيرانيين إلى التيقّظ، وتشير إيران إلى اتباعها ”تباعدا اجتماعيا ذكيا“ يشمل تسجيل الأعمال التجارية عبر الإنترنت لدى وزارة الصحة واتّباعها القواعد الضرورية للسماح بإعادة فتحها.

ترف الحجر الصحي

لكن تبدو إعادة فتح المتاجر خطوة مربكة، حيث يشير صاحب متجر لبيع الأحذية من أصفهان إلى أنه سمح له بالعودة إلى العمل.

لكن بما أن متجره في شارع فرعي من النوع الذي طاله الحظر باعتباره مكانا قد يتجمع فيه الناس، فلا يمكنه إعادة فتح محله، إذ قال، طالبا عدم الكشف عن هويته: ”عندما يعلنون أنه بإمكاننا العمل، يتصل الأشخاص الذين استدنت منهم مطالبين بأموالهم، لكن لا يمكنني فتح متجري.“

وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام المحلية الإيرانيين وهم يتسوّقون في مدينتي كرمان (جنوب شرق) ومشهد (شرق)، وبعضهم يرتدي الأقنعة الواقية والقفّازات.

وفي محافظتي إيلام (غرب) ويزد (وسط) فتحت العديد من المتاجر لكن عدد الزبائن بدا ضئيلا.

من جانبه قال محمد أذرنغ (26 عاما) إن محله لبيع الوجبات السريعة في إيلام مفتوح منذ أسابيع لكن ”النشاط التجاري ضئيل“.

وأفاد أحد سكان يزد ويدعى مصطفى قاسمي ويبلغ 67 عاما أنه رأى أن العديد من ”متاجر الأحذية والملابس وتلك المتخصصة في إصلاح السيارات“ أعادت فتح أبوابها عندما كان في سيارته صباحا.

وأضاف الصيدلاني الإيراني: ”لكن لم يكن هناك العديد من الناس في الشوارع، لا يخرج إلا عدد قليل جدا للتبضّع“.

من جهته، أكد عبّاس جان أحمدي وهو مصوّر سينمائي مستقل إن ”كثيرين أجبروا على الخروج والعمل، لا يملك الجميع ترف الحجر الصحي الذاتي“.

وأشار الشاب البالغ من العمر 28 عاما إلى أنه رفض عروض عمل على خلفية تخوّفه من الفيروس لكنه قد يضطر للاستسلام مع نفاد مدّخراته وتأخر الدفعات الواصلة إليه من التدريس والمشاريع الحكومية، مضيفا: ”يمكن العيش على المدّخرات لكن لفترة محدودة، لا أعرف حقا ماذا أفعل“.