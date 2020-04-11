جدل في العراق إثر اغتصاب عناصر أمنية لامرأة من ذوي الاحتياجات  

ندد برلمان إقليم كردستان، اليوم السبت، بحادثة اغتصاب امرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة، في محافظة كركوك، من طرف منتسبين لقوات الأمن العراقية.

وبحسب وسائل إعلام كردية، فإن ”جريمة اغتصاب جماعي كانت ضحيتها امرأة تعاني من مرض نفسي، وتم تصوير الواقعة ونشر مقطع الفيديو لاحقاً“، فيما أشار ناشطون إلى أن الضحية ”تعرضت للاغتصاب من قبل 8 أشخاص عدة مرات لمدة ثلاثة أيام“.

وقالت ثلاث لجان برلمانية في بيان: ”للأسف أقدم أناس ضعفاء النفوس تابعون للميليشيات على اغتصاب امرأة كردية من ذوي الاحتياجات الخاصة، تنتمي لأسرة فقيرة في سيطرة بردي“.

ووصف البيان الحادثة بأنها ”عمل بشع وبعيد عن مبادئ الأخلاق والإنسانية، ويمثل خرقاً لحقوق الفرد الكردي واستخفافاً بالمرأة، في ظل الحكم العسكري المفروض حاليا على كركوك“.

وطالب البيان مجلس النواب العراقي بفتح تحقيق بالحادثة، وتقديم الجناة إلى القضاء؛ لينالوا جزاءهم العادل وفق قانون العقوبات.

في السياق، دعا رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم إلى إجراء تحقيق مشترك في جريمة الاعتداء.

وقال البارزاني في بيان صدر عنه: إنه ”منذ أيام انتشر في وسائل الإعلام نبأ اعتداء جنسي لعدد من المنتسبين للحشد الشعبي والشرطة العراقية بالقرب من نقطة السيطرة في بردي، على سيدة كردية من ذوي الاحتياجات الخاصة، تنتمي لعائلة مستضعفة وفقيرة جداً في حدود محافظة كركوك“.

وأضاف: ”ندعو الحكومة الفدرالية وحكومة الإقليم إلى إجراء تحقيق مشترك وشامل حول هذه الجريمة البشعة ومعاقبة مرتكبيها“. ونفت فصائل الحشد الشعبي أن يكون أحد عناصرها اشترك في الجريمة.