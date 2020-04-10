مصر تطالب بتخفيف عبء الدين الخارجي على الدول النامية بسبب ”كورونا“

طالبت مصر المجتمع الدولي بضرورة اتباع نهج شامل في التعامل مع تحديات حقوق الإنسان ذات الصلة بأزمة جائحة كورونا، لا سيما أثرها على الغذاء والدواء.

وأكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، علاء يوسف، أنه لا بد من التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد ”كوفيد – 19″، وأثرها المستجد على الحق في الحياة والعمل والغذاء والصحة والنفاذ إلى الدواء، وغيرها من حقوق الإنسان، بشمولية.

وشدد يوسف في كلمته، خلال اجتماع عبر الإنترنت لمناقشة تداعيات كورونا، على ضرورة مساهمة المفوضة السامية في ضمان شمول خطط الاستجابة الدولية توصيات لتخفيف آثار الأزمة“، مؤكدًا أنه يجب التركيز بشكل خاص على الدول النامية التي تعاني من موارد وقدرات طبية محدودة، والإجراءات التي يمكن اتخاذها لتخفيف عبء الدين الخارجي عليها.