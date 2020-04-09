رغم كورونا.. معلم سياحي يفتتح أبوابه أمام الناس ولكن بشكل مختلف

وسط جائحة كورونا، افتتحت نقطة جذب سياحية شهيرة في مقاطعة ستافوردشاير في بريطانيا أبوابها أمام الناس، بطريقة مختلفة، حيث حول العاملون في المعلم السياحي الخاص بالمغامرات، مهامه من استقباله للزوار والاستمتاع بوسائله الترفيهية، إلى متجر لبيع المأكولات الطازجة.

وذكر موقع Derbyshire Live البريطاني الإخباري، يوم الخميس، أن العاملين في مزار National Forest Adventure Farm السياحي للمغامرات المتنوعة في الهواء الطلق، ومشاهدة الحيوانات البرية داخل مزرعة، اعادوا افتتاحه كمتجر لبيع الخضار والفواكه واللحوم، وأطلقوا عليه اسمًا جديدًا ”مزرعة روبنسون ثرو“ للشراء من السيارة.

ويمكن للعملاء شراء المنتجات الطازجة من المتجر وهم داخل سيارتهم، بطريقة تتماشى مع قواعد التباعد الاجتماعي للحد من تفشي فيروس كورونا، وذلك من خلال أخذ صورة من المنتجات التي يريدونها من قائمة الأسعار، ثم يصدرون طلباتهم وهم داخل مركباتهم عبر قسم خاص في المتجر، ثم يدفعون ثمنها عن طريق الدفع ببطاقة بدون تلامس، ثم يضع العاملون في المتجر مشترياتهم في صندوق السيارة.

ويُفتتح المتجر يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 3 مساءً، حيث قال إيفور روبنسون المالك المشترك في المتجر: ”هذه هي المرة الأولى التي نقوم فيها بذلك، حيث أردنا أن نقدم تجربة تسوّق آمنة في ظل تفشي كورونا، من خلال بقاء الناس في سيارتهم أثناء تسوّقهم، ولدينا تدفق مستمر ثابت للعملاء كل يوم“.