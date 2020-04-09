الهنود يتمكنون من رؤية ”الهيملايا“ للمرة الأولى منذ 30 عاما (صور)

تمكن سكان مناطق هندية، للمرة الأولى منذ 30 عاما، من مشاهدة سلسلة جبال الهيمالايا من مسافة تجاوزت 200 كم، بفضل انخفاض نسب تلوث الهواء على خلفية الإغلاق العام للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونشر سكان مقاطعة جالاندار في إقليم البنجاب، شمالي الهند، إضافة إلى سكان مناطق مجاورة، على تويتر، صورا تظهر مشاهدتهم لسلسلة الجبال وقممها من بيوتهم البعيدة عنها.

وبدأت مستويات مشاهدة جبال الهيمالايا تتضح أكثر للناظرين في الهند منذ الأول من أبريل/ نيسان الجاري.

وتفرض الهند إغلاقا عاما في البلاد منذ 24 مارس/ آذار الماضي، في إطار مكافحة فيروس كورونا.

وتعرف الهند بارتفاع نسب التلوث فيها، كما أنها تتصدر قائمة أعلى الدول تسجيلا للوفيات الناتجة عن تلوث الهواء.

وتوفي في الهند مليونا إنسان بسبب التلوث خلال عام 2019، حسبما نقلت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وسجلت الهند، حتى مساء الأربعاء، نحو6 آلاف إصابة بكورونا، و178 وفاة.