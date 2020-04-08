الاتحاد الأوروبي يمنح الجزائر 75 ملیون يورو لمواجهة ”كورونا“

أعلن الاتحاد الأوروبي تقديم إعانة مالية تقدّر بـ 75 ملیون يورو للجزائر بهدف دعم جهودها لمكافحة فيروس كورونا.

وجاء الإعلان عن الإعانة المالية في اتصال هاتفي أجراه المفوض المكلّف بسیاسة الجوار الأوروبي أولیفر فاريلي مع وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم.

ونقل المسؤول الأوروبي في تغريدة على موقع ”تويتر“، استعداد الاتحاد الأوربي لتقديم الاحتياجات المستعجلة إلى الجزائر، بغرض مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وسجلت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأربعاء، 12 وفاة و104 إصابات جديدة بفيروس كورونا، مع تعافي 237 حالة، وسط استمرار المخاوف من تمدد انتشار الوباء.