 انكماش الناتج المحلي الإجمالي لقطر 0.6% على أساس سنوي – إرم نيوز‬‎

انكماش الناتج المحلي الإجمالي لقطر 0.6% على أساس سنوي

انكماش الناتج المحلي الإجمالي لقطر 0.6% على أساس سنوي

المصدر: رويترز

أظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء، انكماش اقتصاد قطر 0.6% في الربع الأخير من عام 2019، مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، إذ تراجعت أنشطة التعدين والمحاجر 3.4% في الربع الرابع مقارنة مع مستواها قبل عام.

كما أظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 1.4% في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة مع الربع الثالث بالأسعار الثابتة.

وباعت قطر سندات بقيمة 10 مليارات دولار على 3 شرائح أمس الثلاثاء.

وقالت نشرة الاكتتاب في السندات إن جائحة فيروس كورونا المستجد قد تواصل إلحاق الضرر باقتصاد قطر وأسواقها المالية، وقد تؤدي إلى تسجيل ركود هذا العام.

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