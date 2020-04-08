انكماش الناتج المحلي الإجمالي لقطر 0.6% على أساس سنوي

أظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء، انكماش اقتصاد قطر 0.6% في الربع الأخير من عام 2019، مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، إذ تراجعت أنشطة التعدين والمحاجر 3.4% في الربع الرابع مقارنة مع مستواها قبل عام.
كما أظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 1.4% في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة مع الربع الثالث بالأسعار الثابتة.
وباعت قطر سندات بقيمة 10 مليارات دولار على 3 شرائح أمس الثلاثاء.
وقالت نشرة الاكتتاب في السندات إن جائحة فيروس كورونا المستجد قد تواصل إلحاق الضرر باقتصاد قطر وأسواقها المالية، وقد تؤدي إلى تسجيل ركود هذا العام.