انكماش الناتج المحلي الإجمالي لقطر 0.6% على أساس سنوي

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أظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء، انكماش اقتصاد قطر 0.6% في الربع الأخير من عام 2019، مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، إذ تراجعت أنشطة التعدين والمحاجر 3.4% في الربع الرابع مقارنة مع مستواها قبل عام. كما أظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 1.4% في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة مع الربع الثالث بالأسعار…