بمواصفات مبهرة.. شاهد ذراع تحكم بلاي ستيشن 5 (صور)

كشفت سوني عن مواصفات ذراع تحكم بلاي ستيشن 5، الذي أطلقت عليه ”DualSense“، حيث يتم شحنها حاليا إلى مطوري الألعاب حتى يتمكنوا من استخدام ميزاتها الفريدة في الألعاب، وفقًا لموقع cnet.

وذكرت الشركة، في تغريدة لها على ”تويتر“، أن PlayStation5 احتفظت بأفضل الميزات من DualShock 4، مع إضافة وظائف جديدة، وتغيير التصميم.

وقال فريق PlayStation من سوني في منشور عبر مدونته: ”لقد اعتمدنا ردود الفعل اللمسية، والتي تضيف مجموعة متنوعة من الأحاسيس القوية التي ستشعر بها أثناء اللعب، مثل البطء في قيادة السيارة عبر الوحل“.

وأضاف الفريق: ”قمنا أيضًا بدمج المحفزات التكيفية في زري L2 وR2 في DualSense حتى يمكنك الشعور بأفعالك، أو توترك مثل رسم القوس لتصويب سهم“.

وقالت شركة سوني إنها غيرت زاوية مشغلات اليد لجعل وحدة التحكم تبدو أصغر مما هي عليه، بالإضافة إلى أنها حدثت القبضة، وقللت من وزن وحدة التحكم.

وأشارت الشركة إلى أنها عملت في أحدث إصدراتها على الاحتفاظ بالبطارية لفترة أطول، مع إضافة مجموعة ميكروفونات مدمجة، حتى تتمكن من التواصل مع الأصدقاء أثناء اللعب، كما تم استبدال زر ”المشاركة“ بزر ”إنشاء“.

ومن المقرر إصدار PS5 في إجازة 2020، ولا يزال السعر غير معروف، ولكن تصنيع الواحد منه قد يكلف حوالي 450 دولارًا.