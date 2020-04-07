وزير المالية الكويتي: وضعنا المالي ”متين“

نقلت وزارة المالية الكويتية اليوم الثلاثاء عن وزير المالية براك علي الشيتان قوله في تغريدة إن الوضع المالي للكويت ”متين“، لكن يجب استكمال إصلاحات المالية العامة بما يضمن ”ديمومة المؤسسات ورفاه المواطنين“.

ومعقبا على تثبيت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني السيادي للكويت عند (‭AA‬) مع إبقاء النظرة المستقبلية عند مستقرة، قال الشيتان: ”تثبيت تصنيف الكويت السيادي يعكس قوة الدولة الائتمانية ومتانة مركزها المالي المدعوم بشكل كلي بحجم الأصول في صندق احتياطي الأجيال القادمة“.

وأضاف قائلا: ”لكن قرار وكالات التصنيف الأخيرة، ومنها وكالة موديز، يستوجب استكمال عملية إصلاح المالية العامة للدولة وتعزيز السيولة في صندق الاحتياطي العام ومعالجة الاختلالات المالية على الرغم من التحديات المرحلية التي نواجهها حاليا والمتمثلة بالانخفاض الحاد لأسعار النفط“.