الاتحاد الأوروبي يساعد الدول الفقيرة بـ15 مليار يورو لمكافحة كورونا

المصدر: ا ف ب

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي سيقدم 15 مليار يورو (16,4 مليار دولار) لمساعدة دول العالم الفقيرة على مكافحة وباء كورونا المستجد ”كوفيد-19“.

وقالت فون دير لايين: إن المبلغ سيستخدم لمساعدة الدول التي تعد أنظمة الرعاية الصحية فيها ضعيفة للتعامل مع تداعيات كوفيد-19، وسيساعدها على التعافي اقتصاديا على المدى البعيد.

ويشدد مسؤولون على أن التغلّب على الوباء في أوروبا وحدها غير كاف، مشيرين إلى أنه إذا استمر تفشيه في مناطق أخرى من العالم، فسيعود مع الوقت.

وقالت فون دير لايين في تسجيل مصور نشر على تويتر ”لن نربح هذه المعركة إلا عبر استجابة دولية منسّقة“.

وأضافت ”لذلك، يخصص الاتحاد الأوروبي أكثر من 15 مليار يورو لمساعدة شركائنا حول العالم على مكافحة فيروس كورونا“

ولم يقدم الفيديو المقتضب تفاصيل بشأن مصدر الأموال ولا الدول التي ستستفيد منها.

لكن سبق لمسؤولين أن حددوا أفريقيا كمصدر قلق نظرا لارتباطها بأوروبا والوضع المتردي للمنظومات الصحية في العديد من دولها.

وحذّر مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي من أن هزيمة فيروس كورونا المستجد في أوروبا ستكون ”غير مجدية إطلاقا“ إذا عاد مجددا من دول مجاورة غير قادرة على احتوائه.

وأوضحت فون دير لايين في تسجيلها أن ”أفريقيا قد تواجه ذات المشكلات التي نعاني منها في أوروبا في غضون أسابيع“.

وأضافت: ”يحتاجون لمساعدتنا لإبطاء تفشي الفيروس كما احتجنا نحن إلى المساعدة في هذه الأزمة“.

واعتبرت أوروبا بؤرة للفيروس خلال الأسابيع الأخيرة، لكن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل حذّر من أن الوباء ”قد يخرج عن السيطرة سريعا“ في أفريقيا.

ومن المقرر أن يعقد وزراء التنمية في الاتحاد الأوروبي اجتماعا عبر الفيديو الأربعاء، لمناقشة تفاصيل المساعدات المالية التي تحتاجها الدول الهشة.