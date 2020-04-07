شكاوى من مشاكل مزعجة في تحديث ”أبل“ الجديد 

اشتكى عدد كبير من مالكي أجهزة حواسيب ”ماكنتوش“، التي تصنعها شركة ”أبل”، من التحديث الجديد للشركة، الإصدار 10.15.4 المسمى (macOS Catalina).

وبحسب خبراء تقنية، تسبب التحديث الجديد بتوقف بعض الأنظمة عن العمل بشكل كامل، ومن المرجح أن تحدث هذه الأعطال أثناء عمليات نقل الملفات الكبيرة الحجم.

وأوضح فريق الخبراء، أنهم يعملون مع مهندسي شركة أبل؛ للوصول إلى إصلاح لمشاكل الإصدار 10.15.4، أو إيجاد حل بديل؛ مما يعني أن شركة أبل على علم بالمشكلة، لكن لا يوجد حتى الآن حل حقيقي أو سهل التطبيق، باستثناء انتظار إصدار هذا الإصلاح أو إرجاع نظام ماك إلى إصدار سابق من (macOS Catalina)، إذا كان ذلك ممكنا.

ويبدو أن حدث الأعطال أثناء عمليات نقل الملفات الكبيرة الحجم ليس المشكلة الوحيدة في الإصدار 10.15.4، حيث أبلغ أشخاص آخرون عن مشكلات تتعلق بحدوث عمليات إعادة تشغيل عشوائية، وعلاوة على ذلك، فقد يتعطل جهاز (MacBooks) في كل مرة يتم إغلاق الغطاء أو تشغيل الحاسب من وضع السكون.

وتشمل المشاكل الأخرى المُبلغ عنها، أوقات إقلاع بطيئة يتم ملاحظتها بشكل واضح، ومشكلات في اتصال سماعة الرأس اللاسلكية العاملة بالبلوتوث، وتعليق مدير الملفات الافتراضي وواجهة المستخدم الرسومية المستخدمة في جميع أنظمة تشغيل ماكنتوش، واختفاء رموز سطح المكتب.

وقد يواجه المستخدمون بعد التحديث إلى ”macOS 10.15.4“ مشكلة، تتعلق بالتشغيل المستمر للقرص عندما يفترض أن يكون جهاز ماكنتوش نائما؛ مما قد يؤدي إلى تلف القرص.