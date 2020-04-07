عمرها 800 ألف عام.. العثور على أقدم حمض نووي بأسنان آكلي لحوم البشر (صور)

عثر باحثون من جامعة ”كوبنهاغن“ على أقدم حمض نووي في العالم بأسنان آكلي لحوم البشر، يمتد عمرها 800 ألف عام، ما قد يكشف عن سلالة بشرية ليست معروفة، ويمثل أساسا لإعادة بناء خريطة التطور البشري.

وتم استرجاع المعلومات الوراثية من أحفورة يعود تاريخها إلى ما يقرب من ألف عام من قبل فريق في جامعة كوبنهاغن، ولفتوا إلى أن الأسنان تنتمي إلى أنواع لأشباه البشر معروفين بـ هومو بحسب تقارير ladbible.

جاء الاكتشاف الأخير كثمرة تعاون بين فريق من جامعة كوبنهاغن، الدنمارك، وزملاء من CENIEH (مركز البحوث الوطني للتطور البشري) في بورغوس بإسبانيا، ومؤسسات أخرى.

وقال الباحث فريدو ويلكر: ”يدل تحليل البروتين القديم على وجود علاقة وثيقة بين أول إنسان عاقل والمعروف بهومو ومجموعات بشرية منقرضة معروفة بنياندرتال ودينيسوفانز“.

ويقول الباحثون إن ”الدراسة تمثل طريقا مُهما لإعادة بناء التطور البشري من الخلف أكثر من أي وقت مضى“.

وأوضح الباحث إنريكو كابيليني أن ”الكثير مما نعرفه حتى الآن يستند إما إلى نتائج تحليل الحمض النووي القديم، وإما إلى ملاحظات الشكل والهيكل المادي للحفريات“.

وأضاف: ”بسبب التدهور الكيميائي مع مرور الوقت للحمض النووي، يعد أقدم حمض نووي بشري مسترجع حتى الآن من نحو 400 ألف عام“.

وأوضح بالقول: ”الآن، تحليل البروتينات القديمة بمقياس الطيف الكتلي، وهو نهج يعرف باسم palaeoproteomics، تسمح لنا بالتغلب على هذه الحدود، حيث ينظر العلماء إلى الاكتشاف الجديد، كوسيلة لفتح نافذة وراثية على الماضي“.

ووفقًا لمجلة LiveScience العلمية تم العثور على السن في الأصل في شمال إسبانيا في عام 1994، عندما وجد علماء الآثار بقايا متحجرة للإنسان.

وقال المؤلف المشارك في البحث، خوسيه ماريا بيرموديز، ”أنا سعيد لأن دراسة البروتين تقدم دليلا على أن أصل الإنسان من نوع هومو، قد يكون مرتبطا ارتباطا وثيقا بآخر سلف مشترك للسلالات البدائية من البشر“.

وأشار: ”لقد ظهرت الميزات التي شاركها سلف الإنسان البدائي المعروف بهوموـ أنه يمكن أن يكون ناشئا من أنواع النياندرتال والدنيسوفان والبشر الحديثين“.