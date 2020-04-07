عمرو رمزي يكشف عن كيفية تصوير الأعمال الفنية في زمن كورونا (فيديو)

كشف الفنان المصري عمرو رمزي عن كيفية تعامل الفنانين وأطقم التصوير في الاستوديوهات، لتصوير أي عمل فني خلال الفترة الحالية، في ظل تفشي فيروس كورونا.

وقال رمزي لـ ”إرم نيوز“: ”نعتمد على تعقيم أنفسنا طوال الوقت، أنا مثلا لا أستغني عن الكحول ومعقم الأيدي والقفازات، والآخرون يقومون بنفس الأمر في الاستوديو“.

وأضاف: ”نعتمد سياسة تقليل العمالة، فإذا كان من المفترض وجود 6 أفراد في المكان، نعتمد على 2 فقط، نستخدم الكلور لتعقيم مكان التصوير، ونحاول اللجوء للأماكن المفتوحة، أو تهوية الأماكن المغلقة قدر الإمكان“.

وتابع: ”كورونا ليست مجرد أزمة، بل هي وباء عالمي، ومصر تعتبر من الدول الأقل تضررا. نتمنى أن نتجنب ما حدث في بعض الدول الأوروبية“.

وقال رمزي: ”مصر تعاملت بشكل جيد حتى الآن، قمنا بتطهير أماكن التجمعات مثل المترو والهيئات الحكومية، والدولة تواصل توجيه المواطنين وإرشادهم بصفة مستمرة عبر وسائل الإعلام المختلفة“.

وأوضح أن ”الجيل الحالي لم ير مرضا ينتشر بهذا الشكل من قبل. يوجد الطاعون والكوليرا ولكننا لم نعاصرهما. أن يوجد فيروس يجعل الجميع مجبرا على الجلوس في المنزل، هذا أمر لم يحدث من قبل“.

وذكر: ”لم يحدث أن رأينا القاهرة خالية من البشر في الشوارع عند السابعة مساء، حتى في أثناء ثورة يناير، كان الأصدقاء يتجمعون في المقاهى والكافيهات، الآن أصبح هذين المكانين خطرا على الناس، وقد ينشران الفيروس بشكل أكبر“.

وقال عمرو رمزي: ”لا أحب نظرية المؤامرة، الذين يروجون لفكرة أن الفيروس مجرد غاز تم نشره لهدف سياسي ما، هذا استسهال، فبدلا من ذلك يجب أن نحفز العلماء على استمرار البحث العلمي والوصول إلى حلول سريعة“.