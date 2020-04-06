دعم مالي للسعوديين العاملين في توصيل الطلبات إلى المنازل‎

أعلنت السعودية اليوم الإثنين، عن تقديم دعم مادي لمواطنيها العاملين في توصيل الطلبات إلى المنازل بهدف الزج بأكبر عدد منهم في القطاع الذي بات يستقطب أعدادا كبيرة من العاملين مع تحول كثير من السكان لطلب احتياجاتهم عبر التطبيقات الذكية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن مبادرته الجديدة التي تتضمن تقديم مبلغ ثلاثة آلاف ريال شهريا لكل سعودي يعمل في توصيل الطلبات، إضافة لما يحصل عليه من أجور التوصيل التي تختلف بحسب طبيعة المنتجات التي يقوم بتوصيلها.

وتستمر مبادرة الصندوق الحكومي لمدة شهرين، ومن غير المعروف إن كانت ستمدد، لكن إجراءات وشروط الاستفادة من الدعم النقدي تتضمن أن يكون المتقدم بطلب الدعم سعودي الجنسية (ذكر، أنثى)، وأن يُصدر وثيقة ”عمل حر“ سارية من خلال بوابة العمل الحر عبر رابط إلكتروني معين، وألّا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة، وألا يكون على رأس العمل حاليا سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.

وقال المشرفون على صندوق ”هدف“ في بيان، إن قائدي مركبات توصيل الطلبات يمكنهم الاستفادة من دعم البرنامج، من خلال زيارة بوابة العمل الحر، ومن ثم التسجيل بالضغط على خيار ”سجل معنا في توصيل الطلبات“، ثم ”إنشاء حساب“، وبعد ذلك التقديم على إصدار وثيقة تحت نشاط ”توصيل الطلبات“، وبعد الحصول على وثيقة العمل الحر، يُمكن للمستفيد استكمال إجراءات طلب الدعم من خلال نفس البوابة.

ويحمل البرنامج الجديد اسم ”دعم العمل الحر للعاملين في خدمة توصيل الطلبات من خلال التطبيقات“، وهو واحد من سلسلة إجراءات اقتصادية اتخذتها المملكة لدعم مواطنيها العاملين في القطاع الخاص بحيث لا تتأثر أجورهم او وظائفهم بتداعيات الفيروس الجديد.

ويقول القائمون على صندوق ”هدف“ التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن الدعم النقدي الجديد يستهدف ”رفع مستويات التوطين في هذا النشاط، وخلق فرص عمل جديدة تلبي أنماط العمل المختلفة ومنها (العمل الحر)، واستجابة للإجراءات الصحية الاحترازية التي اعتمدتها الدولة من خلال عدد من المؤسسات الحكومية والمحفزات المالية للحد من التبعات الاقتصادية والصحية لجائحة كورونا“.

ومقارنة بالعديد من الدول، لا تزال الإحصائيات الرسمية المتعلقة بالفيروس منخفضة في السعودية مع تسجيل إصابة 2605 أشخاص بالمرض حتى اليوم الإثنين، تعافى منهم 551 شخصا وتوفي 38.

لكن المملكة اتخذت سلسلة إجراءات احترازية لمنع تفشي الفيروس سريع العدوى، حيث علقت الدراسة والعمل والعمرة والسفر الداخلي والخارجي وأغلقت المساجد، وفرضت حظر تجول كامل في العديدة من المدن وجزئي في باقي أرجاء البلاد التي يعيش فيها أكثر من 30 مليون نسمة بين مواطنين ووافدين أجانب.

وتحث اللجنة الحكومية المشرفة على متابعة فيروس ”كوفيد 19“ الجديد، السكان على استخدام تطبيقات التوصيل إلى المنازل للحصول على احتياجاتهم بدلا من مغادرة المنازل وزيادة نسب احتمال العدوى بالفيروس.

ومنذ العام 2018، انضمت النساء في السعودية إلى الرجال في قيادة المركبات بعد حظر استمر عقودا، وبدأت كثر من السعوديات العمل في توصيل الركاب عبر تطبيقات الهواتف الذكية مع تراجع نظرة المجتمع الدونية للعاملين في كثير من المهن التي ظلت حكرا لعقود طويلة على الوافدين الأجانب.