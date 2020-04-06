منظمة العمل الدولية ترجئ مؤتمرها السنوي عاما

قالت منظمة العمل الدولية، اليوم الإثنين، إن المؤتمر السنوي لوزراء العمل في دول العالم لن يعقد هذا العام؛ بسبب جائحة فيروس كورونا، لكنه سيعقد في يونيو العام القادم.

وأرجعت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان، قرار إرجاء المؤتمر، الذي سيحضره وزراء العمل في الدول الأعضاء فيها، وعددها 187 دولة، ”إلى القيود الشديدة على السفر على مستوى العالم؛ جراء الجائحة، وكذلك الحاجة إلى الحفاظ على صحة وسلامة أعضاء الوفود والعاملين“.

وكان مقررا عقد المؤتمر السنوي في الفترة من 25 مايو إلى الخامس من يونيو، من هذا العام 2020، وستصدر المنظمة، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، غدا الثلاثاء، أحدث تقديراتها لعدد من فقدوا وظائفهم بسبب الجائحة، حيث تنبأت يوم 19 مارس آذار، بأن يكون 25 مليون شخص.

وكان مدير سياسة التشغيل في منظمة العمل الدولية، سانجيون لي، قد قال بعد أسبوع، إن عدد من فقدوا وظائفهم مؤقتا، ومن تم الاستغناء عنهم، وطالبي إعانات البطالة، أكبر بكثير من التقدير الأول.

وفي الولايات المتحدة وحدها، تقدم قرابة عشرة ملايين شخص، بطلبات إعانة بطالة، بعد أن تسبب فيروس كورونا في غلق شركات ومطاعم وأعمال أخرى، تعتبر غير ضرورية في الوقت الحاضر.