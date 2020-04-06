سامسونغ تكشف عن جهاز لوحي جديد

كشفت شركة ”سامسونغ“ الكورية الجنوبية، النقاب عن جهاز لوحي جديد، يعتبر النسخة المخففة من اللوحي المتميز ذي المواصفات الخارقة ”غالاكسي تاب إس 6″، وهو من طراز ”لايت“.

وأُطلق الحاسوب اللوحي للبيع على موقع B&H، وتأكدت مواصفاته التي سبق تسريبها كما تأكد سعر الجهاز، على الأقل في السوق الأمريكي. إذ يتوفر بقياس 10.4 بوصات وبسعر 349.99 دولار أمريكي لنسخة (واي-فاي).

وتحدثت تسريبات سابقة عن مواصفات الجهاز وأكدها موقع ”جي اسم أرينا“ التقني، حيث سيأتي بقياس 10.1 بوصات بدلا من 10.4 بوصات، وبدقة 2000×1200 بكسل بدلا من 2000×1000 بكسل.

ويحتوي اللوحي معالجا ثماني النوى من نوع Exynos 9610، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت.