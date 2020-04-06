متصفح ”مايكروسوفت إيدج“ ينافس ”كروم“ ويتفوق على ”فايرفوكس“‎

تفوق متصفح ”مايكروسوفت“ إيدج (Microsoft Edge) على كبار متصفحات الشركات الأخرى ليصبح ثاني أكثر متصفحات الويب لأجهزة سطح المكتب شيوعًا بناءً على الاستخدام.

وذكر تقرير أوردته منصة (NetMarketShare) يوضح أن حصة مايكروسوفت السوقية بلغت 7.59% في شهر مارس، أي أعلى بقليل من حصة فايرفوكس البالغة 7.19%.

وبحسب التقرير، تعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتفوق فيها (Microsoft Edge) على (Mozilla Firefox) من حيث الحصة السوقية.

وأشار التقرير إلى أنه رغم ذلك، لا يزال المتصفحان بعيدين جدًا عن متصفح ”جوجل كروم“ (Google Chrome) الذي يمتلك حصة سوقية تبلغ 68.5%.

ويساعد وضع متصفح (Microsoft Edge) كمتصفح افتراضي لنظام ويندوز 10 في نمو الحصة السوقية للمتصفح بسرعة كبيرة، إلى جانب أن الإصدار القائم على محرك (Chromium) ألغى العديد من الشكاوى، مثل التوافق والسرعة ومدى الإضافات المتاحة، المتعلقة بالإصدار القديم من المتصفح المعتمد على محرك مايكروسوفت الخاص.