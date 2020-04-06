وزير: فرنسا ستشهد هذا العام أسوأ تراجع اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية

قال وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، اليوم الإثنين، إن البلاد ستشهد على الأرجح أسوأ تراجع اقتصادي لها منذ الحرب العالمية الثانية، وبما يفوق بكثير الانكماش بنسبة 2.2% الذي شهدته في 2009، بعد الأزمة المالية العالمية.

وقال برونو لومير لمجلس الشيوخ، خلال جلسة عن بعد: ”لعلنا تجاوزنا معدل 2.2% المسجل في 2009. ويوضح ذلك حجم الصدمة الاقتصادية التي نواجهها“.

وأشارت تقديرات الحكومة، الشهر الماضي، في تحديث طارئ للموازنة، إلى أن الاقتصاد سينكمش 1% هذا العام، لكنها تشير منذ ذلك الحين إلى أنه سيكون عليها مراجعة ذلك الرقم.