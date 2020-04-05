رجل يدفع 5.6 مليون دولار لشراء شيء غريب (صور)

اشترى متسوق صيني عبر منصة ”تاوباو“ للتسوق من خلال الإنترنت في الصين، صاروخا تجاريا بقيمة 40 مليون يوان أو ما يساوي 5.6 مليون دولار، على أن يشارك في إطلاق الصاروخ للفضاء الخارجي.

وقال موقع ”اوديتي سينترال“ الإخباري، نقلا عن صحيفة ”جلوبال تايمز“ الصينية، إن ”منصة ”تاوباو“ أعلنت مؤخرا عن مزاد فريد من نوعه، عبر منصتها، حيث سألت من خلاله ضيوف المزاد أيها يفضلون الشراء، صاروخ أو قمر صناعي أو شريك أو سيدة تنظيف“.

واستضاف المزاد مذيعة مبيعات المشاهير الصينية وي يا، حيث حضره أكثر من مليوني شخص مباشرة عبر الإنترنت، في حين رسا المزاد على مشتري الصاروخ الذي لم يكشف عن هويته، حيث دفع المبلغ كاملا عبر الإنترنت، ومن المقرر أن يُشارك في طلاء الجسم الصاروخي التجاري ومنصة الإطلاق، بالإضافة إلى حصوله على فرصة زيارة لموقع الإطلاق والتحكم في الإطلاق.

وانتشر في الأول من شهر نيسان/إبريل الحالي، الإعلان عن إطلاق الصاروخ التجاري، عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الصين، مع تفعيل هاشتاق #WeiYaSellsARocket، حيث بلغت أكثر من 620.000 وسم عبر موقع التواصل ”سينا ويبو“ وحده.

وتكهن الكثيرون من مستخدمي مواقع التواصل، أن تكون الإعلانات مجرد حيلة عبقرية ليوم كذبة أبريل، لكن صحيفة ”جلوبال تايمز“ المحلية قالت إن ”منصة تاوباو أكدت في منشور عام أن بيع الصاروخ حقيقي“.

واقترحت الصحيفة أن تتم عملية إطلاق الصاروخ بحضور رجل الأعمال الصيني لوه يونغاو، من مدينة ووهان بؤرة تفشي فيروس كورونا الجديد، بمقاطعة هوبي الصينية.

ورأى الكثيرون من المتابعين للأحداث في الصين، أن إعلان هذا الحدث يأتي لإعادة تعزيز مدينة ووهان، بعدما ضربها فيروس كورونا مطلع العام الجاري.

وكانت منصة ”تاوباو“، استضافت مزاد ضخماً عبر منصتها في 2017، لبيع طائرتين بوينغ747، بحسب محطة بي بي سي، في حين يمكن شراء أي شيء تقريبا عبر المنصة.