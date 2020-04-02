تقرير: قاذفات روسية تصل ”حميميم“ لردع الفصائل السورية الموالية لتركيا

استأنفت روسيا تعزيز قواتها العسكرية في سوريا تزامنا مع إعلان تركيا عن تعزيز وجودها العسكري في الشريط الحدودي بشمال سوريا.

ونقلت وكالة ”آفي برو“ الروسية عن مصادر مطلعة قوله إن ”عدم امتثال الإرهابيين لوقف إطلاق النار، ورفض سحب الأسلحة وعدم امتثال الجانب التركي لاتفاقيات الـ5 من مارس 2020، جعل روسيا تستأنف إرسال قاذفاتها من طراز (Su-24) إلى سوريا“.

وأضافت الوكالة: ”وصل اليوم قطعتان من قاذفات (Su-24 RED96) و(Su-24 RED94) المحمولة جوا إلى قاعدة ”حميميم“ الجوية في تناوب مخطط له، بهدوء، دون ضوضاء وغبار، ولديها صهاريج وقود Il-78 فوق بحر قزوين“.

وربطت الوكالة هذا التطور في الموقف الروسي بما تشهده العلاقات الروسية التركية من توتر، وبإحساس الروس أن الميليشيات المرتبطة بتركيا لم تلتزم بالهدنة وباتفاق الرئيسين التركي والروسي في الخامس من مارس الماضي.

وكانت موسكو حددت الرابع من أبريل الحالي موعدا نهائيا لمن سمَّتهم “ الإرهابيين “ ليخلوا الطريق الدولي (M4) عند إدلب، لتأتي التعزيزات العسكرية الجديدة لتعمم الانطباع بأن روسيا جادة في تنفيذ هذا التهديد ، كما تقول الوكالة الروسية.