”أبلة فاهيتا“ تعود إلى الأضواء وتغني للمصريين في زمن الكورونا (فيديو)

تفاجأ العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإعلان عودة برنامج الدمية المصرية الشهيرة ”أبلة فاهيتا“، إلى الأضواء مجددًا، وذلك قبل 3 أسابيع فقط من انطلاق موسم شهر رمضان.

وتأتي عودة أبلة فاهيتا، وسط انتشار فيروس كورونا المستجد ”كوفيد – 19“ في العديد من دول العالم وبينها مصر.

واستغلت ”أبلة فاهيتا“ أزمة كورونا في أغنيتها الجديدة التي طرحتها بمناسبة عودة برنامجها مجددًا، إذ سيطرت أجواء كورونا على اسم الأغنية كما أنها تتناسب مع أجواء الحجر المنزلي الذي يلتزم به أغلب سكان العالم هذه الأيام للحد والوقاية من كورونا.

وأغنية ”كوارانتينا“ طرحتها أبلة فاهيتا عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“، وشارك فيها العديد من نجوم الفن بينهم عمرو يوسف وكندة علوش وأمير عيد وجمهور أبلة فاهيتا، وسط تفاعل كبير من قبل رواد التواصل الاجتماعي.

ولوحظ أن الأغنية منسوخة من أغنية شعبية تحمل اسم ”طاير يا هوا“، للفنان المصري الراحل محمد رشدي، ومن خلال سماع الأغنيتين يستطيع أي شخص ملاحظة أن اللحن منسوخ، حيث دار حديث رواد التواصل الاجتماعي حول نسخ الأغنية وتوقيتها الذي جاء مناسبا مع تواجد المواطنين في منازلهم.

وأعلن المنتج المصري تامر مرسي، عن موعد انطلاق البرنامج على شاشة قناة ”أون“ المصرية وذلك يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، موضحًا أن أولى الحلقات ستبدأ الأسبوع الجاري الخميس والجمعة 2 و3 أبريل.

وظهرت ”أبلة فاهيتا“ في برومو البرنامج بطبيعتها الكوميدية التي يعرفها عنها الجمهور وداعبت العديد من الفنانات بينهن نادية الجندي ونبيلة عبيد.

وكانت ”أبلة فاهيتا“ ظهرت للمرة الأولى عام 2010 في إعلان لإحدى شركات المحمول، وبعد النجاح الذي حققه الإعلان تم إنشاء قناة على اليوتيوب خاصة بها، تضمنت فيديوهات جمعتها بالمشاهير وأخرى روت قصة حياتها.