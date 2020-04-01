مسؤول إيراني سابق: النظام ”انهار“ اقتصاديا

قال الخبير الاقتصادي والرئيس السابق لغرفة التجارة الإيرانية، محسن جلال بور، مساء الأربعاء، أن النظام الاقتصادي لبلاده ”انهار“.

ونقلت قناة ”در تي في“ المعارضة عن جلال بور، قوله: ”انهار النظام اقتصاديًا، ولا يملك الشجاعة لإعلان ذلك“، مضيفا أن ”الوضع الاقتصادي للناس ليس جيدا، لكن السياسيين لا يفهمونه“.

وأشار إلى أن ”التضخم آخذ في الارتفاع، والنمو الاقتصادي يتباطأ وتقلص دخل الناس مع ضعف أسس الاقتصاد الإيراني“، مبينا أنه ”تم إغلاق العديد من ورش العمل الكبيرة والصغيرة، وبعضها سيتم إغلاقها فيما يتزايد عدد العاطلين عن العمل يوما بعد يوم“.

وتابع الرئيس السابق لغرفة التجارة الإيرانية: ”الناس محبطون اقتصاديًا وماليًا، ولكن في الوقت نفسه، لا يفهم السياسيون الوضع الحالي وظروفهم المعيشية الشاقة“.

وتزايد سوء الأوضاع الاقتصادية في إيران في ظل العقوبات الأمريكية بالاضافة إلى تفشي فيروس كورونا المستجد الذي زاد من مشاكل الإيرانيين المعيشية.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، إن حكومته خصصت 10 مليارات دولار لمساعدة المتضررين من فيروس كورونا.