احتجاز 12 راكبا على سفينة ضربها ”كورونا“‎ بسبب بدانتهم

علق حوالي 12 راكبا على متن سفينة رحلات تدعى ”أرتانيا“ ملبدة بفيروس كورونا في مدينة بيرث الأسترالية بسبب بدانتهم.

وكانت السفينة الألمانية قد وصلت إلى مدينة ”فريمانتل“ مساء الجمعة، قبل عودة حوالي 800 راكب أوروبي إلى موطنهم عبر الطيران.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن 12 راكبا ظلوا عالقين على متن السفينة دون التمكن من نقلهم لبلادهم بالطائرة؛ لأنهم يعانون من السمنة المفرطة.

وعلى الرغم من أن السفينة موبوءة بفيروس كورونا، إلا أنه حتى الآن، لا يزال الركاب عالقين برفقة 450 من أفراد طاقم السفينة، ومعظمهم من دول آسيوية بما في ذلك إندونيسيا والفلبين.

وكشفت التقارير أن إدارة السفينة طلبت السماح لطاقهما بالعودة إلى بلادهم من خلال طائرات مستأجرة، هذا ويعاني 9 منهم من أعراض فيروس كورونا، وقد تم بالفعل السماح لـ 42 راكبًا وطاقم بمغادرة السفينة بعد إثبات إصابتهم بالفيروس ويتم علاجهم حاليًا في المستشفيات في مدينة بيرث.

وطالبت ”قوات الحدود الأسترالية“ السفينة بمغادرة المياه الأسترالية في أقرب وقت ممكن، بينما تريد السفينة البقاء راسية حتى 15 أبريل ليتم تطهيرها ورصد حالات كورونا بين الموظفين والركاب، قبل متابعة السفينة رحلتها إلى هامبورغ في ألمانيا.

وحتى الآن، لا تزال المفاوضات بين السفينة والحكومة الفيدرالية جارية، وقال مارك مكجوان، رئيس وزراء أستراليا الغربية: ”أود حث قوات الحدود الأسترالية على إعادة السفينة لبلدها، وأعتقد أن الحكومة الفيدرالية عليها التدخل الآن، فالسفينة بحاجة لتطهيرها وخروجها من المياه الأسترالية“.

وأضاف ”مكجوان“ أن خيارات التعامل مع السفينة، تتضمن إرسالها إلى جزيرة ”كريسماس“ وبقائها هناك لمدة 14 يومًا، كما قال السياسي كريستيان بورتر: ”نحن مسؤولون عن تلقي هؤلاء الركاب الرعاية الصحية اللازمة، حرصًا على ألا يموتوا خلال رحلتهم لبلدهم“.