فضل شاكر يعود للغناء عبر بث مباشر مع نجله

فاجأ الفنان اللبناني فضل شاكر جمهوره بالعودة من جديد لتقديم الحفلات بعد سنوات طويلة من الغياب عن الساحة الفنية، وذلك بعدما أعلن عن أول حفلاته الغنائية برفقه ابنه محمد غدا الأربعاء، من خلال بث مباشر على صفحته بموقع ”إنستغرام“.

ونشر فضل عبر صفحته الرسمية على ”إنستغرام“، صورة برفقه نجله معلقا عليها بالقول : ”بشوفكم بكرة إن شاء الله الساعة 10:00 م بتوقيت لبنان مع حبي“.

وعقب إعلان فضل عن الحفل، تفاعل الجمهور معه من خلال التعليقات، حيث قال أحد المتابعين له: ”والله اشتقنا يا الصوت العذب“، وقال آخر ”والله أنت خسارة ما بعدها خسارة أنا حزين بجد“.

وواصل الجمهور التفاعل مع فضل، بعد إعلانه الظهور والغناء في المباشر، وقال له أحد متابعيه ”ناطرينك يا ملك هاي فكرتي من زمان إنك تطلع لايف“.

وجاء تقديم فضل لحفل غنائي عبر الإنترنت، بعد تقديم الكثير من النجوم حفلات من منازلهم للتواصل مع الجمهور بسبب انتشار فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرا، وتسبب في وفيات وإصابات بالآلاف حول العالم.

وأعلن فضل شاكر اعتزال الفن نهائيًا أواخر عام 2012، وأطلق لحيته، معلنا انضمامه لجماعة متشددة، ولكنه عاد مرة أخرى للغناء بعد سلسلة طويلة من الأحداث عام 2018.