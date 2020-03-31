سقوط 3 قتلى في تمرد بسجن الأهواز جنوب إيران (فيديو)

سقط ثلاثة قتلى على الأقل وأصيب عدد آخر بجروح خلال اضطرابات داخل سجن بمدينة الأهواز، ذات الغالبية العربية جنوب إيران.

وقالت قناة ”در تي في“ المعارضة نقلا عن مصادر محلية إن ”اضطرابات وأعمال شغب حدثت مساء اليوم الثلاثاء داخل سجن شيبان بمدينة الأهواز“، مشيرة إلى أن ”ثلاثة معتقلين على الأقل قتلوا بسبب قيام قوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي على السجناء“.

وأوضحت المصادر أن ”سيارات إسعاف وصلت إلى سجن شيبان وقامت بنقل القتلى والمصابين“.

ولم تعلن السلطات الرسمية حتى الآن عن وجود قتلى أو جرحى داخل سجن شيبان بمدينة الأهواز، فيما قالت مواقع إخبارية إيرانية، إن ”معتقلين داخل السجن قاموا باضطرابات وأعمال شغب بهدف الهروب من السجن في ظل تفشي فيروس كورونا“.

https://twitter.com/IranianAc/status/1245021418129063939

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها نشطاء إيرانيون عبر منصات مواقع التواصل إطلاق نار وتصاعد دخان في مقر السجن، لافتين إلى أن هذه الاشتباكات نتيجة حملة تمرد شهدها السجن خلال الأيام الماضية اعتراضًا على أزمة كورونا.

ونشر صاحب حساب ”فريدوم ماسنجر“ مقطع فيديو على موقع تويتر، علق بقوله: ”اشتباكات في سجن شيبان بالأهواز اليوم الثلاثاء، حيث يحتج السجناء بسبب نقص الإمكانات الصحية وتفشي وباء كورونا وعدم منحهم تصاريح خروج“.

وأضاف الناشط الإيراني في تغريدته ”يواجه السجناء إطلاق نار وقنابل الغاز المسيل للدموع من قبل قوات الأمن بالسجن“.

????????#فورى درگيرى در #زندان_شيبان #اهواز سه شنبه 12 فروردين 1399؛ #زندانيان زندان شيبان به دليل نبود امكانات بهداشتى و شيوع بيمارى #كرونا و ندادن #مرخصى به زندانيان اعتراض كردند اما با تيراندازى و شليك گاز اشك اور توسط نيروهاى امنيتى مواجه شدند…#COVID19 #Freeallprisoners pic.twitter.com/AG0isIgtfO — Freedom Messenger (@freedommesenger) March 31, 2020

وكانت تقارير إخبارية كشفت في وقت سابق عن حالة من التمرد شهدها سجن الأهواز بين السجناء وذلك نتيجة نقل سلطات السجن اثنين من السجناء الذين أُصيبوا بفيروس كورونا بعدما تحولت ساحة ورش السجناء إلى مقر الحجر الصحي للسجناء المصابين بالفيروس.

ولفت تقرير نشرته صحيفة ”كيهان.لندن“ إلى أن سجناء سجن الأهواز أثاروا حالة من التمرد ضد الإجراءات التي اتخذتها سلطات السجن؛ وهي نقل المصابين إلى ورش السجن بدلًا من منحهم تصريح خروج طبيا أو على الأقل نقلهم إلى مستشفى لتلقي الرعاية الطبية وبهدف عدم انتقال العدوى لزملائهم.

#زندان_شیبان اهواز در آتش

این تصویر مربوط به دقایقی پیش است. pic.twitter.com/km9bAhXI1r — Yousef_Alsarkhi (@YAlsarkhi) March 31, 2020

كما شهد عدد من السجون في مدن شيراز وسقز حالة من التمرد بين السجناء، فيما كشفت وسائل إعلام إيرانية، يوم الجمعة هروب عدد من سجناء سجن ”سقز“ الواقع في مدينة كردستان الإيرانية، لافتة إلى أن هروب السجناء جاء خوفًا من إصابتهم بفيروس كورونا؛ وذلك بعد إصابة ووفاة عدد من زملائهم بالفيروس داخل السجن.

ورغم قرار السلطات القضائية في إيران الأخير بإطلاق سراح نحو 90 ألف سجين مؤقتًا خوفًا من تفشي فيروس كورونا داخل السجون، إلا أن نشطاء وجمعيات حقوقية كشفت عن رفض السلطات الإفراج عن العديد من السجناء لا سيما من السياسيين.

فیلمی نزدیک از #زندان_شیبان #اهواز

صداى تيراندازى و آتش سوزى بوضوح ديده مى شوند

منابع محلى مى گويند؛ چندين آمبولانس از درون زندان خارج شدند. خانواده ها نگران هستند كه ممكن در اين آمبولانس ها كشته و زخمى از زندانيان است

سه شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۹ pic.twitter.com/6g79EZ7HCY — بگونه (@begoonaah) March 31, 2020