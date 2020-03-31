 سقوط 3 قتلى في تمرد بسجن الأهواز جنوب إيران (فيديو) – إرم نيوز‬‎

سقوط 3 قتلى في تمرد بسجن الأهواز جنوب إيران (فيديو)

سقوط 3 قتلى في تمرد بسجن الأهواز جنوب إيران (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

سقط ثلاثة قتلى على الأقل وأصيب عدد آخر بجروح خلال اضطرابات داخل سجن بمدينة الأهواز، ذات الغالبية العربية جنوب إيران.

وقالت قناة ”در تي في“ المعارضة نقلا عن مصادر محلية إن ”اضطرابات وأعمال شغب حدثت مساء اليوم الثلاثاء داخل سجن شيبان بمدينة الأهواز“، مشيرة إلى أن ”ثلاثة معتقلين على الأقل قتلوا بسبب قيام قوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي على السجناء“.

وأوضحت المصادر أن ”سيارات إسعاف وصلت إلى سجن شيبان وقامت بنقل القتلى والمصابين“.

ولم تعلن السلطات الرسمية حتى الآن عن وجود قتلى أو جرحى داخل سجن شيبان بمدينة الأهواز، فيما قالت مواقع إخبارية إيرانية، إن ”معتقلين داخل السجن قاموا باضطرابات وأعمال شغب بهدف الهروب من السجن في ظل تفشي فيروس كورونا“.

https://twitter.com/IranianAc/status/1245021418129063939

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها نشطاء إيرانيون عبر منصات مواقع التواصل إطلاق نار وتصاعد دخان في مقر السجن، لافتين إلى أن هذه الاشتباكات نتيجة حملة تمرد شهدها السجن خلال الأيام الماضية اعتراضًا على أزمة كورونا.

ونشر صاحب حساب ”فريدوم ماسنجر“ مقطع فيديو على موقع تويتر، علق بقوله: ”اشتباكات في سجن شيبان بالأهواز اليوم الثلاثاء، حيث يحتج السجناء بسبب نقص الإمكانات الصحية وتفشي وباء كورونا وعدم منحهم تصاريح خروج“.

وأضاف الناشط الإيراني في تغريدته ”يواجه السجناء إطلاق نار وقنابل الغاز المسيل للدموع من قبل قوات الأمن بالسجن“.

وكانت تقارير إخبارية كشفت في وقت سابق عن حالة من التمرد شهدها سجن الأهواز بين السجناء وذلك نتيجة نقل سلطات السجن اثنين من السجناء الذين أُصيبوا بفيروس كورونا بعدما تحولت ساحة ورش السجناء إلى مقر الحجر الصحي للسجناء المصابين بالفيروس.

ولفت تقرير نشرته صحيفة ”كيهان.لندن“ إلى أن سجناء سجن الأهواز أثاروا حالة من التمرد ضد الإجراءات التي اتخذتها سلطات السجن؛ وهي نقل المصابين إلى ورش السجن بدلًا من منحهم تصريح خروج طبيا أو على الأقل نقلهم إلى مستشفى لتلقي الرعاية الطبية وبهدف عدم انتقال العدوى لزملائهم.

كما شهد عدد من السجون في مدن شيراز وسقز حالة من التمرد بين السجناء، فيما كشفت وسائل إعلام إيرانية، يوم الجمعة هروب عدد من سجناء سجن ”سقز“ الواقع في مدينة كردستان الإيرانية، لافتة إلى أن هروب السجناء جاء خوفًا من إصابتهم بفيروس كورونا؛ وذلك بعد إصابة ووفاة عدد من زملائهم بالفيروس داخل السجن.

ورغم قرار السلطات القضائية في إيران الأخير بإطلاق سراح نحو 90 ألف سجين مؤقتًا خوفًا من تفشي فيروس كورونا داخل السجون، إلا أن نشطاء وجمعيات حقوقية كشفت عن رفض السلطات الإفراج عن العديد من السجناء لا سيما من السياسيين.

 

 

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