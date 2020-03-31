سلطنة عُمان ستنشئ منظومة ضرائب جديدة

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أصدر سلطان سلطنة عُمان، هيثم بن طارق، مرسومًا بإنشاء منظومة جديدة لإدارة الضرائب، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم الثلاثاء. وقالت وكالة الأنباء العمانية عبر ”تويتر“ إن السلطان أصدر 3 قرارات ”قضى المرسوم الأول بتعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي. وقضى الثاني بإصدار جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي“. و“قضى الثالث بالتصديق على الاتفاقية المتعددة…