إيران تحتج على التجسس القطري

إرم ـ أعلن مصدر مطلع في وزارة الخارجية الايرانية أن الوزارة استدعت القائم بأعمال السفارة القطرية في طهران في غياب سفيرها، وذلك عقب بيان وزارة الأمن الايرانية الذي كشف عن ضبط شبكة لتنفيذ أعمال تخريبية داخل البلد مرتبطة بإحدى الدول العربية بالمنطقة.

وأوضح المصدر ان إيران ”أبلغت القائم بالأعمال القطري، احتجاجها الشديد على التورط القطري في اعمال الشبكة التخريبية التي تم ضبطها من قبل عناصر وزارة الأمن الايرانية“.

وكانت طهران أعلنت في بيان الاحد الماضي أنها كشفت شبكة تخريبية وألقت القبض على اعضائها، كانت مكلفة بالقيام باعمال تخريبية في يوم الانتخابات الرئاسية الايرانية، المقررة في 14 حزيران/ يونيو الحالي.

واشار البيان الى ان الشبكة جندت من قبل جهاز مخابرات واحدة من اكثر الدول الرجعية العربية بالمنطقة عمالة، تلك الدولة التي لا ترقى الى المواجهة مع ايران المستقلة والقوية“، ولم يذكر البيان الدولة المعنية.

وفي سياق متصل، صرح رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني علاء الدين بروجردي لقناة الميادين ان المقصود في بيان الوزارة، هي دولة‌ قطر لكنها ”اصغر من ان تعبث بالامن القومي الايراني“، محذرا اياها من ان ايران ”لن تتهاون مع بريطانيا وأمريكا، فما بالكم مع دولة كقطر لا تشكل رقماً يذكر مقارنة بهذه الدول“.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي اعلنت مطلع الاسبوع الجاري عن رفضها للتدخل الايراني في منطقة الخليج العربي.