وفاء موصللي توجه رسالة إلى هناء نصور بعد إصابتها بكورونا (فيديو)

وجهت الفنانة السورية وفاء موصللي رسالة بالفيديو حصريا عبر موقع ”إرم نيوز“ لزميلتها الفنانة هناء نصور بعدما أعلنت الأخيرة عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد أثناء وجودها في البرازيل.

وتحدثت موصللي خلال الفيديو عن العلاقة الطيبة التي تجمعها بهناء نصور، وكشفت عن العديد من الذكريات والأحداث التي جمعتهما معا في الحياة العملية وفي الحياة الإنسانية.

كما كشفت موصللي خلال الفيديو عن حادثة تعب أصابتها وكيف تجاوزتها طالبة من هناء نصور أن تبقى قوية لتجاوز هذه المحنة التي تمر بها، وأكدت قدرتها على تجاوزها.

ولم تنسَ موصللي أن تعلّق على المنشور الذي كتبته نصور عبر صفحتها الشخصية عند إعلانها عما جرى معها في البرازيل رافضة كلمات المعاناة والبكاء والوهن وطالبة من زميلتها أن تتعلق بالأمل بالله والحب والحياة والقوة، وأن تتمتع بطاقة إيجابية لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.

وكانت الفنانة السورية هناء نصور قد أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد لتكون أول فنانة سورية تعلن عن إصابتها بهذا المرض. وقالت خلال منشور عبر صفحتها الشخصية على الفيسبوك إنها ترددت كثيرا في الإعلان عن إصابتها لكنها شعرت أنه واجبها المقدس تجاه كل من سيقرأ كلامها.

وحول تفاصيل الإصابة قالت نصّور إنها كانت موجودة في البرازيل في مقاطعة ساوباولو بدعوة من صديقة لها وهي عازفة بيانو شهيرة وقررت أن تنتقل إلى مدينة أخرى مع إحدى صديقاتها حين بدأت الجائحة بالانتشار هناك، وقبل بدء الحجر بيوم واحد. وبعد ذلك بعشرة أيام اتصل بها زوجها وأخبرها أن صديقتها مصابة بفيروس كورونا المستجد طالبا منهما أن يجريا الفحص الخاص بكيوفيد-19.

وخلال منشورها تحدثت هناء نصور عن الألم الذي تعانيه واللحظات التي تمر بها، وكيفية محاولتها تجاوز هذه المرحلة والنجاة.