القبض على 6 شبان سعوديين تباهوا بكسر حظر التجوال (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية في الرياض، القبض على مجموعة من الأشخاص؛ أقدموا على مخالفة قرار حظر التجوال المفروض بسبب كورونا، بمنطقة الأحمر بمحافظة الأفلاج، وفق ما صرح به المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ”واس“، عن التويجري قوله، إنه ”بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يقوم بالتصوير مع مجموعة أشخاص، يتباهون بمخالفتهم لأمر منع التجول في الأحمر بمحافظة الأفلاج، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تحديد هوياتهم والقبض عليهم“.

عاجل بلاغ للنيابة العامة

شباب من أمس كاسرين حظر التجول في الافلاج..

عنايتكم وفقكم الله@bip_ksa pic.twitter.com/VaYr3o1dfE — مجموعة نايف بن خالد (@naif4002) March 28, 2020

وأوضح التويجري أن عدد المقبوض عليهم 6 أشخاص، وجميعهم بالعقد الثالث من العمر، مبينا أنه جرى إحالتهم إلى النيابة العامة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.