محكمة أردنية تلزم كاظم الساهر بدفع 44 ألف دولار لنقابة الفنانين

قضت محكمة بداية عمان، يوم الأحد، بإلزام الفنان العراقي كاظم الساهر بدفع غرامة لنقابة الفنانين الأردنيين تبلغ قيمتها 44 ألف دولار أمريكي، وذلك لإحيائه 4 حفلات في الأردن دون الحصول على ترخيص مسبق من النقابة.

كما حكمت بتضمين الفنان العراقي، الرسوم والمصاريف ومبلغ ألف دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع 9% تسري من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

وقد جاء حكم المحكمة بعدما ثبت لها أن ”المدعى عليه الفنان كاظم الساهر مطرب عربي قام في عام 2018 بإحياء حفلتين في فندق قصر المؤتمرات البحر الميت، وفي عام 2019 قام بإحياء حفلتين في مدينة عمان، دون أن يحصل على ترخيص مسبق من نقابة الفنانين الأردنيين“.

وجاء في الحكم، أنه ”نتيجة لما قام به فقد ترتب عليه ما نسبته 10% من بدل أجره المقدر بمبلغ 110 آلاف، على الرغم بمطالبته المتكررة من أجل تصويب أوضاعه، إلا أنه لم يستجب إلى المدعية وعليه فقد أقامت المدعية هذه الدعوى“.