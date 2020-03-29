”إم بي سي“ توقف برنامج المغامسي بعد تغريدة تسببت بإعفائه من إمامة مسجد ”قباء“

أوقفت قناة ”إم بي سي“ السعودية الخاصة، بث برنامج ”الأبواب المتفرقة“ الحواري مع الشيخ صالح المغامسي بعد تغريدة مثيرة للجدل انتهت بإعفائه من منصبه كإمام وخطيب لمسجد قباء التاريخي المصنف كأول مسجد في الإسلام.

وامتنعت القناة أمس السبت عن بث حلقة البرنامج في موعدها المحدد عند الرابعة عصرًا، بالتزامن مع صدور قرار إعفاء المغامسي من منصبه وتعيين الشيخ سليمان الرحيلي بدلًا منه.

ولم تصدر القناة بيانًا رسميًا تعلن فيه إيقاف بث البرنامج، كما لم يعلن الشيخ المغامسي إيقاف برنامجه، وامتنعت القناة والشيخ المغامسي ومقدم البرنامج سلطان القحطاني عن الرد على تساؤلات واسعة من جمهور القناة بشأن مصيره.

ومن غير المعروف إن كانت القناة ستوقف البرنامج بشكل كامل، أم ستستضيف داعيةً آخر بدلًا من الشيخ المغامسي الذي لا تزال صورته تظهر في واجهة صورة دعائية للبرنامج في موقع القناة، ومن غير المؤكد إن كان الشيخ الرحيلي، الإمام الجديد لمسجد قباء العريق هو ضيف البرنامج في حلقاته المقبلة.

وهذا هو ثاني موسم للبرنامج بعد انطلاقته العام الماضي، حيث يطرح الشيخ المغامسي قضايا متنوعة فيه من منظور ديني ويرد على أسئلة متابعي البرنامج.

وجاء إعفاء المغامسي يوم أمس السبت بعد يوم واحد من نشر تغريدة قال فيها: ”نهنئ في هذا اليوم المبارك خادم الحرمين الشريفين ونهنئ أنفسنا بنجاح القمة الافتراضية لمجموعة العشرين، وأضيف من أسباب رفع البلاء وكشف الوباء ثلاثة: الالتجاء إلى الله بالدعاء والاستغفار.. الاحسان إلى الفقراء والمنقطعين.. العفو -ما أمكن- عن المخطئين من المسجونين“.

وسارع المغامسي لحذف تغريدته تلك، ونشر توضيحًا بشأنها قال فيه: ”بعد تأمل وجدت أنني لم أوفق في تغريدتي والتي قصدت بها العفو عن مساجين الحق العام في المخالفات البسيطة، كما جرت عليه عادة القيادة المباركة في رمضان، أما أصحاب المخالفات الجسيمة فمرده لما يقرره الشرع بحقهم، وعن سيئ النية الذي حاول استغلالها ضد وطني فأقول: لن يزيدكم خبثكم إلا خسارا“.

بعد تأمل وجدت أنني لم أوفق في تغريدتي والتي قصدتُ بها العفو عن مساجين الحق العام في المخالفات البسيطة، كما جرت عليه عادة القيادة المباركة في رمضان، أمّا أصحاب المخالفات الجسيمة فمردّه لمايقرره الشرع بحقهم، وعن سييء النية الذي حاول استغلالها ضد وطني فأقول:لن يزيدكم خبثكم إلا خسارا — الشيخ صالح المغامسي (@SalehAlmoghamsy) March 28, 2020

وأعقب تغريدتي المغامسي صدور قرار إعفائه من منصبه الذي تسلمه عام 2006، عندما أصبح إمامًا وخطيبًا للمسجد العريق ذي المكانة التاريخية الكبيرة في نفوس مسلمي العالم، حيث شارك النبي صلى الله عليه وسلم في بنائه.

كما تم تعيين الشيخ الرحيلي إمامًا وخطيبًا للمسجد، وهو أستاذ للدراسات العليا بالجامعة الإسلامية وأستاذ كرسي الفتوى فيها ومدرس بالمسجد النبوي الشريف.

ويكتسب إمام وخطيب مسجد قباء، شهرة كبيرة في السعودية والعالمين العربي والإسلامي فور تعيينه في منصبه بالنظر لمكانة المسجد الذي يزوره ملايين المسلمين سنويًا خلال موسم الحج أو مواسم العمرة.