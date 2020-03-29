حضور باهت في جنازة الفنان جورج سيدهم (صور)

شهدت جنازة الفنان المصري جورج سيدهم، والذي توفي أول أمس الجمعة عن عمر يناهز 82 عاما، داخل أحد مستشفيات مصر الجديدة، بعد صراع طويل مع المرض، تواجد عدد من نجوم الفن.

وحضر الجنازة كل من الفنانة إلهام شاهين، ونقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، الدكتور أشرف زكي، لتشييع جثمان الراحل بكنيسة العذراء مريم والقديس اثناسيوس الرسولي بمدينة نصر.

وكان من بين الحضور الفنان المصري هاني رمزي، والذي حرص على التواجد بجانب الجثمان مرتديا الكمامة، وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ودخلت أيضا إلهام شاهين فى نوبة بكاء على رحيل، جورج سيدهم.

وعلى الجانب الآخر، وجه الدكتور أشرف زكي، الشكر لهاني رمزي وشقيقه المستشار أمير رمزي، لوقوفهما بجوار زوجة الراحل جورج سيدهم.

فيما قدم نقيب الممثلين، اعتذاره للحاضرين بالجنازة، وأقارب جورج سيدهم، لعدم حضور الكثير من الفنانين، خوفا من الظروف التي تسود مصر، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن جورج سيدهم، ولد بمركز جرجا بمحافظة سوهاج، في 28 مايو/ أيار 1938، وحصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة عين شمس في العام 1961.

وكان جورج سيدهم قد بدأ حياته الفنية كأحد أعضاء فرقة ثلاثي أضواء المسرح، بالاشتراك مع ”الضيف أحمد، وسمير غانم“، وقد اكتشفهم المخرج محمد سالم، وقدم الثلاثي فوازير رمضان، وبعض المسرحيات، مثل: ”حواديت“ و“طبيخ الملايكة ”، بالإضافة إلى بعض الأفلام، ومن أبرزها: ”30 يوم في السجن“ و“الزواج على الطريقة الحديثة“.

ومن أهم أعمال الفنان جورج سيدهم: ”القاهرة في الليل – آخر شقاوة – أفراح – 30 يوم في السجن، الزواج على الطريقة الحديثة – الليل 77 – الحرامي – نشال رغم أنفه – غرام تلميذة – مدرسة المشاغبين – قاع المدينة – حب على شاطئ ميامي- أحلى أيام العمر- البعض يذهب للمأذون مرتين – الشقة من حق الزوجة – الجراج – المعتوه – عالم عيال عيال – وأضواء المدينة – البحث عن فضيحة ”.

وفي العام 1997، أصيب جورج سيدهم بجلطة في المخ نتج عنها حدوث شلل تام في الشق الأيمن من جسده، كما أثرت على مركز الكلام لديه، مما أدى إلى ابتعاده عن الفن.