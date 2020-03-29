فنانو الكويت ينعون زميلهم الراحل سليمان الياسين

نعى عدد من رواد الفن في الكويت، زميلهم الراحل سليمان الياسين الذي فارق الحياة صباح اليوم الأحد، بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة قبل عدة أيام أُدخل على إثرها العناية المركزة في المستشفى الأميري.

وتصدَر اسم الفنان الكويتي مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان وفاته ليبادر نخبة من زملائه الذين شاركوه في أعمال سابقة إضافة إلى أدباء وإعلاميين بنعيه والدعاء له بالرحمة، بعد تداول بعض من صوره ونعته بأحد أعمدة الفن الكويتي.

وكتب الفنان محمد العلوي عبر حسابه في ”تويتر“ ناعيا الفنان الراحل ”اعزي نفسي وكل الوسط الفني بوفاة والدنا الفنان سليمان الياسين انا لله وإنا اليه لراجعون“.

اعزي نفسي وكل الوسط الفني بوفاة والدنا الفنان سليمان الياسين انا لله وإنا اليه لراجعون #سليمان_الياسين ???? pic.twitter.com/HEkjogLwp8 — محمد العلوي (@m7amad_al3alawi) March 29, 2020

وكذلك نعى الفنان عبد الله بوشهري الذي غادر الحجر الصحي قبل بضعة أيام، الفنان الراحل سليمان الياسين بتدوينة عبر حسابه الالكتروني مرفقاً تدوينته بصورة سابقة جمعته مع الفنان الراحل.

انا لله وانا اليه راجعون الفنان القدير #سليمان_الياسين الله يرحمه ( بوساره) ???? pic.twitter.com/KPmU0xa7j0 — عبدالله بوشهري (@3bood_boushehri) March 29, 2020

وقالت الكاتبة والصحفية سعدية مفرح ”رحم الفنان #سليمان_الياسين.. الذي رحل اليوم تاركاً وراءه صورة مشرقة للفنان الإنسان كما نتخيل أن يكون. إنا لله وإنا إليه راجعون“.

رحم الفنان #سليمان_الياسين.. الذي رحل اليوم تاركاً وراءه صورة مشرقة للفنان الإنسان كما نتخيل أن يكون. إنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/N45vgZzpSG — ســ عــ د يــ ة مـــ فــ ر ح (@saadiahmufarreh) March 29, 2020

واستذكرت الإعلامية مي العيدان في نعيها للفنان الراحل أحد الأعمال التي شارك بتأليفها وهو عمل (الدروازة) الذي وثَق مرحلة تفشي الطاعون في البلاد والذي كانت أحداثه مشابهة لما يجري اليوم في العالم بسبب فيروس ”كورونا“، قائلة ”سبحان الله كنب ب ٢٠٠٧ مسلسل الدروازه الذي كان يرصد حقبة الطاعون بالكويت ورحل ب ايّام تشبه ذلك الوفاة“.

#سليمان_الياسين

سبحان الله كنب ب ٢٠٠٧ مسلسل الدروازه الذي كان يرصد حقبة الطاعون بالكويت ورحل ب ايّام تشبه ذلك الوفاة????????رحمة الله عليك pic.twitter.com/vdieU6uIYj — مي العيدان (@mayal3eidan) March 29, 2020

وبدأ الفنان الراحل مسيرته الفنية عام 1968 من خلال الانضمام إلى فرقة المسرح الخليجي العربي، ليبدأ بعدها بتوسيع أعماله في السينما والتلفزيون، إضافة إلى كتابة عدد من الأعمال الفنية، ومن أبرز أعماله (مسرحية الواوي، مسرحية مجنون سوسو، مسلسل الشمس تشرق مرتين، ومسلسل أجندة).