من هو الفنان الكويتي الراحل سليمان الياسين؟

وترصد ”إرم نيوز“ في السطور التالية أبرز محطات سليمان الياسين التي خاضها في حياته الخاصة والفنية.

شخصيته

يتميز الفنان الكويتي سليمان الياسين، بشخصية هادئة جعلته يدخل قلوب محبيه بسرعة البرق حتى أصبح مشواره في الوسط الفني حافلًا إذْ يُعد واحدًا من أعمدة الحركة الفنية والمسرحية الكويتية، واستطاع أن يمتلك في رصيده عددًا كبيرًا من الأعمال المتنوعة.

انطلاقته الفنية

كانت البداية الفنية للراحل سليمان الياسين من خلال المسرح وذلك عام 1968 حيث انضم إلى فرقة مسرح الخليج العربي، وكان قبلها يشارك بأعمال المسرح المدرسي.

عمل الفنان الراحل خلال مسيرته الفنية بالعديد من الأعمال التي تنوعت ما بين المسرح والتلفزيون والإذاعة، إضافة إلى كتابته عددًا من الأعمال الفنية.

دراسته

درس سليمان الياسين الأدب الفرنسي الحديث، في فرنسا وبعدها دخل كلية الآداب والفنون في جامعة باريس، وحصل على ليسانس في معهد بوليتكنيك للفنون السينمائية.

حياته الأسرية

تزوج الفنان الراحل من سيدة فرنسية ورزق منها بابنتين هما ”سارة وماجدة“.

توسعه في العمل الفني

استطاع سليمان الياسين أن يتوسع في أعماله الفنية فمن خلال عمله في تلفزيون الكويت أسس شركة آمار للإنتاج الفني مع ثلاث شركاء آخرين، ووصل في تلفزيون الكويت إلى منصب مراقب إدارة الدراما، وبعدها تقاعد.

أبرز محطاته الفنية

قدّم سليمان الياسين العديد من الأعمال الفنية في مشوار حافل بالأعمال والتي كان أبرزها: ”جفت الكؤوس، ليلة العرس، الصراع، كما تريد زوجي العزيز،ابن الحطاب، الانحدار، صغيرات على الحياة، الحائط، الطماعون، جواهر، بيت تسكنه، بقدر ما تحمل النفوس، يا خوي، الدار، ويبقى، العقد، بين عصرين، الشمس تشرق مرتين، وهج الشموع، أول الصبح، صديقات العمر، سعد وخواته“، وغيرها.

دافع عن سعاد عبدالله في آخر لقاء تلفزيوني

في آخر لقاء متلفز للفنان سليمان الياسين عبر تلفزيون الكويت في مايو من العام الماضي، أبدى استياءه من حذف التلفزيون الكويتي، أحد المشاهد للفنانة سعاد عبدالله، ضمن أحداث مسلسلها الخليجي ”أنا عندي نص“، ودافع عنها قائلًا إن حذف هذا المشهد يُعزز الفرقة، خاصة أنه كان يجسد الوحدة الوطنية ويؤكد على وحدة الكويتيين.

وأضاف قائلًا: ”ليش ألغي حقيقة حقائقنا الخاصة بنا، حذف الرقابة لهذا المشهد خطأ كبير ويُعزز الفرقة، وتمريره يؤكد على اللُحمة… المشاهد الآن أصبح يُقيّم الأعمال التي يُشاهدها؛ لأن هناك الكثير من درجات الفنون، جعلته على وعي كبير بالأحداث، عكس ما كان يحدث قديمًا“.

آخر أعماله

يعد آخر أعماله في عام 2019 من خلال مسلسل ”سبع أبواب“، وكان يعمل بعدها على مسلسل ”عافك الخاطر“، بالإضافة إلى أعمال كان يجري إنتاجها مثل ”بيت بيوت“، و“سما عالية“، ومسلسل ”شغف“.

وفاته

رحل سليمان الياسين متأثرًا بجلطة مباغتة في المخ، أُدخل على إثرها العناية المركزة في المستشفى الأميري بالكويت قبل أيام حيث كان في وضع صحي حرج للغاية.

وطالب وقتها مواطنه الفنان طارق العلي، جمهوره بالدعاء له حيث كان يرقد في المستشفى الأميري بالكويت، فكتب: ”تعرض الأخ العزيز الفنان سليمان الياسين لوعكة صحية ويرقد في المستشفى الأميري، نسألكم الدعاء ما تشوف شر يابوسارة“، قبل أن يفارق الحياة اليوم.