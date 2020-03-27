 وفاة الفنان جورج سيدهم بعد صراع طويل مع المرض – إرم نيوز‬‎

وفاة الفنان جورج سيدهم بعد صراع طويل مع المرض

وفاة الفنان جورج سيدهم بعد صراع طويل مع المرض

المصدر: عوض محمد – إرم نيوز

بعد صراع طويل مع المرض، غيّب الموت الفنان المصري جورج سيدهم، عن عمر ناهز الـ 82 عامًا، بعد معاناته من مرض الجلطة الدماغية الذي أصابه بشلل نصفي تام.

ونعى عدد من الفنانين والمشاهير الفنان الراحل، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب الفنان إدوارد عبر حسابه على تويتر:“الفنان العظيم جورج سيدهم، ربنا يرحمك ويصبرنا على فراقك“.

وكتب الفنان محمد هنيدي:“البقاء لله في وفاة الأستاذ جورج سيدهم ، ربنا يرحمه يارب“

كما نشر الممثل محمود البزاوي صورة للفنان الراحل، وعلق عليها:“انتوا ماشيين يا أونكل و مش هترجعوا تاني؟ .. لا دي آخر مرة، أصل عندنا شغل في حتة بعيدة أوي .. طب تعالوا تاني بعد ما تخلصوا شغل ؟ .. هتكون فاتت سنين و سنين و مش هيبقى فاضل من حد فينا غير اسمه .. من تصوير آخر مشهد في فيلم (لسنا ملائكة) .. الله يرحمك يا أستاذ جورج #جورج_سيدهم”.

وكتب هاني رمزي:“ الله يرحمك يا أستاذ جورج ويصبرنا على فراقك يا غالي ويصبر كل محبيك في كل الدنيا، مع السلامة يا أستاذي #جورج_سيدهم”.

وقال أحمد السقا:“أيقونة الكوميديا والانبساط #جورج_سيدهم، الله يرحمك ويسامحك“.

والفنان جورج سيدهم من مواليد جرجا في سوهاج العام 1938، والتحق بجامعة عين شمس، وتخرج في كلية الزراعة العام 1961، ثم التقى بزميليه سمير غانم والضيف أحمد، وأنشأ معهما فرقة ”ثلاثي أضواء المسرح“.

وشارك الثلاثي في أعمال تلفزيونية وسينمائية ومسرحية، منها: ”المتزوجون“ و“أهلًا يا دكتور“ و“حب في التخشيبة“، وبرزوا في أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم.

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