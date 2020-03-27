وفاة الفنان جورج سيدهم بعد صراع طويل مع المرض

بعد صراع طويل مع المرض، غيّب الموت الفنان المصري جورج سيدهم، عن عمر ناهز الـ 82 عامًا، بعد معاناته من مرض الجلطة الدماغية الذي أصابه بشلل نصفي تام.

ونعى عدد من الفنانين والمشاهير الفنان الراحل، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب الفنان إدوارد عبر حسابه على تويتر:“الفنان العظيم جورج سيدهم، ربنا يرحمك ويصبرنا على فراقك“.

الفنان العظيم #جورج_سيدهم ربنا يرحمك ويصبرنا على فراقك pic.twitter.com/4Aj4XVEYUx — Edward (@EdwardFouad) March 27, 2020

وكتب الفنان محمد هنيدي:“البقاء لله في وفاة الأستاذ جورج سيدهم ، ربنا يرحمه يارب“

البقاء لله في وفاة الاستاذ جورج سيدهم ، ربنا يرحمه يارب — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) March 27, 2020

كما نشر الممثل محمود البزاوي صورة للفنان الراحل، وعلق عليها:“انتوا ماشيين يا أونكل و مش هترجعوا تاني؟ .. لا دي آخر مرة، أصل عندنا شغل في حتة بعيدة أوي .. طب تعالوا تاني بعد ما تخلصوا شغل ؟ .. هتكون فاتت سنين و سنين و مش هيبقى فاضل من حد فينا غير اسمه .. من تصوير آخر مشهد في فيلم (لسنا ملائكة) .. الله يرحمك يا أستاذ جورج #جورج_سيدهم”.

انتوا ماشين يا اونكل و مش هاترجعوا تاني؟ .. لا دي اخر مره اصل عندنا شغل في حته بعيد اوي .. طب تعالو تاني بعد ما تخلصوا شغل ؟ .. هاتكون فاتت سنين و سنين و مش هايبقى فاضل من حد فينا غير اسمه .. من تصوير اخر مشهد في فيلم (لسنا ملائكة) .. الله يرحمك يا استاذ جورج #جورج_سيدهم pic.twitter.com/vL6mWHuKMu — محمود البزاوي (@albezzawy) March 27, 2020

وكتب هاني رمزي:“ الله يرحمك يا أستاذ جورج ويصبرنا على فراقك يا غالي ويصبر كل محبيك في كل الدنيا، مع السلامة يا أستاذي #جورج_سيدهم”.

الله يرحمك يا أستاذ جورج ويصبرنا على فراقك يا غالى ويصبر كل محبيك فى كل الدنيا مع السلامه يا أستاذى #جورج_سيدهم pic.twitter.com/H5xyI4tEsw — Hany Ramzy (@HanyRamzy) March 27, 2020

وقال أحمد السقا:“أيقونة الكوميديا والانبساط #جورج_سيدهم، الله يرحمك ويسامحك“.

ايقونة الكوميديا والانبساط #جورج_سيدهم الله يرحمك ويسامحك pic.twitter.com/nOOz7ZlSNr — Ahmed Elsaka (@ElSaka) March 27, 2020

والفنان جورج سيدهم من مواليد جرجا في سوهاج العام 1938، والتحق بجامعة عين شمس، وتخرج في كلية الزراعة العام 1961، ثم التقى بزميليه سمير غانم والضيف أحمد، وأنشأ معهما فرقة ”ثلاثي أضواء المسرح“.

وشارك الثلاثي في أعمال تلفزيونية وسينمائية ومسرحية، منها: ”المتزوجون“ و“أهلًا يا دكتور“ و“حب في التخشيبة“، وبرزوا في أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم.